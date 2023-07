Kunst belebt leere Läden in Kassels Innenstadt

Von: Axel Schwarz

Auch einer der Pavillons vor dem Hansa-Haus wird bespielt: von links Kai Lorenz Wittrock (Wirtschaftsförderung), Kuratorin Sarah Metz, Kulturamtsleiterin Katja Metz, Kulturdezernentin Susanne Völker und die Kunstschaffenden (vorn) Janosch Feiertag und Paula Mierzowsky, dahinter sitzend Charlotte Stamm und Katja Lonzeck sowie hinten stehend Nina Behboud und Elkin Kutluer. © Axel Schwarz

Zum zweiten Mal läuft in Kassel das Projekt „Kultur trifft Leerstand“, das neue Blicke auf ungenutzte Geschäftsflächen anregen will.

Kassel – Nein, das Hansa-Haus ist nicht mehr zu verkaufen. Die auffälligen „Sale“-Schilder am untersten der Pavillons vor dem Gebäuderiegel werben vielmehr für eine künstlerische Intervention, die zeigt, wie man mit Leerständen in der Stadt kreativ reflektierend und zukunftsweisend umgehen kann.

Im Konsumtrubel des städtischen Lebens hat alles seinen Preis – so auch in der Rauminstallation „Waldmeister Temple Sale“ von Janosch Feiertag und Paula Mierzowsky. Die beiden Kasseler Kunstschaffenden haben mit Objekten, Klängen, kuriosen Erinnerungsstücken und künstlichem Badehausdampf das waldmeistergrüne Setting eines Wellness-Waldhotels geschaffen, das seine besten Tage hinter sich hat. Nun muss alles raus, wovon ironische Preisschilder künden.

Zugleich zieht eine nach wie vor meditative Atmosphäre die Besucher des Glaskubus in ihren Bann. In Zeiten von Inflation, Wert- und Preisverfall sei das ein Kunst-Kommentar zum allgegenwärtigen Konsumrausch, sagt Paula Mierzowsky: „Man braucht auch andere Orte, wo nicht nur konsumiert wird.“ Konsumieren kann man im Pavillon aber einen selbst hergestellten Kräuterauszug mit Alkohol, der eine mehr spirituelle Sicht auf die Dinge befördern soll.

Der Pavillon ist einer von drei Schauplätzen des Projekts „Kultur trifft Leerstand“, das noch bis zum 30. Juli zum zweiten Mal einlädt, einen frischen Blick auf Lücken im Stadtraum zu werfen. „Das Projekt erschließt zentrale Orte für ein neues Publikum und leistet damit einen wichtigen Beitrag für eine zeitgemäße Weiterentwicklung der Innenstadt“, sagte Kulturdezernentin Susanne Völker beim Eröffnungsrundgang.

Kuratiert von Sarah Metz und entwickelt vom städtischen Kulturdezernat haben junge Kunstschaffende freie Ladenlokale gekapert, die von der Wirtschaftsförderung Region Kassel im Kontakt mit Gebäudeeigentümern vermittelt worden sind.

Wer gurrt denn da im leeren Laden? Eine sprechende Stadttaube ist bei der Performance an der Unteren Königsstraße 44 zu erleben. © Schwarz, Axel

Auch kuriose Wesen gibt es dabei zu entdecken: Hinter der offenen Tür eines ausgeräumten Ladens an der Unteren Königsstraße 44, um die Ecke des Sportscheck-Geschäfts, schreitet eine Akteurin im überlebensgroßen Kostüm einer Stadttaube durch rotes Licht und künstlichen Nebel, dabei gibt das Vogelwesen mit elektronisch verstärkter Echohall-Stimme Kommentare zum Stadtgeschehen ab: „Schnell. die Bahn kommt“ oder „Los, wir gehen zu Esprit“ gurrt es in Richtung Bürgersteig, wo immer wieder Neugierige stehen bleiben und staunen. Katja Lonzeck und Charlotte Stamm haben die Performance „Kshhhhh“ entwickelt.

An der Theaterstraße 3, wo vormals eine Galerie war, streut Elkin Kutluer „Sand ins Getriebe“, so der Titel ihrer Arbeit. Über einer Reihe von Plattenspielern hängen mit Sand gefüllte Rohr-Reservoirs, von denen allmählich immer mehr Körnchen aufs musizierende Vinyl herunterrieseln – bis die Tonabnehmer-Nadel es schließlich nicht mehr schafft. „Am Ende ist dann nur noch Stille“, sagt die Künstlerin. Dass dies nicht eines Tages einmal für die ganze Kasseler Innenstadt gilt, dafür will das Kunstprojekt belebende Akzente setzen. Schon im Vorfeld der Präsentationen hatten die Künstlerinnen Nina Behboud, Christine Seefried und Liska Schwermer-Funke verschiedene Workshop-Formate mit Schulklassen in leeren Räumlichkeiten an der Kölnischen Straße 19 veranstaltet.

Öffnungszeiten: bis Ende des Monats Mi.–Sa. 15 bis 19 Uhr, Tauben-Performance 17 – 19 Uhr