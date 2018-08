Kunstdiebe stahlen Figur aus Buchenholz in Kasseler Nordstadt

Kunstausstellung in Nordstadt

Gestohlen: Eine Figur aus Buchenholz.

Kassel. Ein Kunstwerk aus Buchenholz haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag am Rande einer Kunstausstellung in der Mombachstraße (Nordstadt) gestohlen.