Kunsthochschule kooperiert mit Klinikum Kassel

Von: Anna-Laura Weyh

Kunstprojekt mit dem Klinikum Kassel: Die Studierenden (hinten von links) Andric Späth, Vreneli Harborth und Leonie Witka – daneben Dr. Kia Homayounfar vom Klinikum Kassel. Auch Alix Kokula (vorne von links), Fernando Leyra, Ruzmir Satic und Professor Joel Baumann machen mit. © Anna Weyh

Was bewegt die Menschen im Krankenhaus und was kann Kunst an diesem Ort bewirken? Diesen Fragen widmen sich Künstlerinnen und Künstler der Kunsthochschule Kassel. Dazu haben sie Gespräche mit den Beschäftigten im Klinikum sowie deren Patientinnen und Patienten geführt und drücken ihre Beobachtungen nun in eigenen Kunstprojekten aus.

Kassel – Als Dr. Kia Homayounfar am Klinikum Kassel seine Arbeit beginnt, habe der Direktor der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie einige Probleme im Team festgestellt, wie er sagt: „Wir haben immer nur das Gleiche gemacht. Ich wünschte mir einen Blick von außen, um Festgefahrenes infrage zu stellen.“ Darüber hat er mit seinem Nachbarn gesprochen – während der Corona-Pandemie ist er oft mit ihm und den Hunden spazieren gegangen. Dieser Nachbar ist Joel Baumann, Professor für Neue Medien an der Kunsthochschule Kassel – das war der Anfang des neuen, gemeinsamen Projektes.

Die Gruppe von 16 Studierenden haben die Menschen im Klinikum zunächst getroffen und diese beobachtet. „Sie haben sich kennengelernt, das war während der Pandemie nicht einfach“, sagt Baumann. Er betont: Es gehe bei dem Projekt nicht um Kunstwerke, die an der Wand in einem Wartezimmer hängen sollen. „Es geht um Fragen und Antworten sowie um eine mögliche Bereicherung im Alltag von Patientinnen und Patienten und dem Personal“, ergänzt Homayounfar.

Die Projekte über die Menschen im Krankenhaus sollen sich mit der Beziehungsmatrix zwischen Mensch, Krankheit und Krankenhaus auseinandersetzen. Die künstlerischen Positionen, die die Studierenden daraus entwickeln, sollen sich mit dem Ort und den Menschen befassen, die dort arbeiten oder versorgt werden.

Audioaufnahmen, grafische Werke und Handarbeit

Die Projekte sind vielseitig und reichen von Audioaufnahmen über grafische Werke am Computer bis zur Handarbeit. Student Jonas Eschner arbeitet beispielsweise an einem „utopischen Krankenhaus“, wie er es nennt. In einer Art Ruheraum soll der Heilungsprozess durch beruhigende Bilder und meditative Klänge unterstützt werden. „Ich fühle mich in einem Krankenhaus nicht wohl. Ich habe überlegt, was ich an diesem Ort stattdessen bräuchte“, so der Student. Studentin Alix Kokula hingegen hat einige Szenen in Skizzen festgehalten und diese Geschichten als kleines Buch veröffentlicht. „Es geht dabei um die Menschen und um ihre Arbeit. Es geht hierbei ausnahmsweise mal nur um sie“, sagt Kokula. Auch Vreneli Harborth möchte in einem Bild aus Nadeln auf die Menschen aufmerksam machen, deren Arbeit häufig unsichtbar ist.

Aus dem Buch von Alix Kokula: Diese Szenen hat die Künstlerin im Klinikum beobachtet. © Weyh, Anna-Laura

Um Arbeitsmaterialien, die Erstellung des Katalogs sowie den Ankauf der entstandenen Kunstwerke für das Klinikum Kassel finanzieren zu können, haben die beiden Projektleiter zuvor 15 000 Euro gesammelt.

Homayounfar sagt: „Es ist spannend, nun den Prozess zu beobachten, weil die Studierenden einen ganz anderen Ansatz haben. Sie stellen Fragen, die wir nicht mehr stellen.“ Wann die Ergebnisse in einer Ausstellung präsentiert werden, steht noch nicht fest. Aktuell seien die Künstlerinnen und Künstler noch mitten im Prozess. „Wir wissen noch nicht genau, wo es hingeht“, sagt Baumann. (Anna Weyh)