Kurfürsten Galerie - Die beliebte Shopping-Mall in Kassel

Abseits des Trubels der Einkaufsstraßen lädt die Kurfürsten Galerie zur Casseler Freyheit zum Shoppen und Verweilen an.

Ein breit gefächertes Gastronomieangebot in beschaulicher und gemütlicher Atmosphäre erwartet im Food Court die Besucher. Die neue Herbstsaison bietet passende Schuhe, Schmuck und Accessoires, Haushaltswaren, Genuss- und Lebensmittel, Haustextilien, Kurzwaren und trendige Stoffe. Hier findet man alles, was man zum Leben braucht. Zur Casseler Herbst-Freyheit mit verkaufsoffenem Sonntag am 28. Oktober 2018 hat die Kurfürsten Galerie von 13:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. (ykb)

www.kurfuersten-galerie.de