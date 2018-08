Waffeln mit Puderzucker? Langweilig. Wie wäre es stattdessen mit frischen Früchten, Krokant und Schokolade, umhüllt von einer warmen Waffel?

Insgesamt 250 leckere Kombinationsmöglichkeiten – von der Füllung bis zum süßen Topping - bietet das Trend-Café WonderWaffel, das am Donnerstag,

30. August, in der Kasseler Kurfürstengalerie eröffnet.

Das Haus erweitert damit sein ohnehin vielfältiges Gastronomie-Angebot um ein echtes Highlight. Denn das Konzept von WonderWaffel ist eine wahre Erfolgsgeschichte. 2012 eröffnete Unternehmer Ulvi Topcuoglu gemeinsam mit seinem Bruder Murat in Berlin den ersten WonderWaffel-Store, heute gibt es sage und schreibe 27 Filialen mit über 400 Mitarbeitern. Demnächst wird die Waffelkette sogar in Texas präsent sein.

Was WonderWaffel so besonders macht, weiß Halim Gülmez, der die Kasseler Filiale führen wird: „Nirgendwo bekommt man eine so große Auswahl an Waffel-Variationen. Außerdem ist das Unternehmen stets auf der Suche nach Innovationen: Neu sind zum Beispiel Protein-Waffeln, die bei fitnessbewussten Menschen gut ankommen.“ Und wer denkt, Waffeln müssten immer süß sein, wird bei WonderWaffel ebenfalls eines Besseren belehrt: Längst gibt es dort auch salzige Waffelvarianten.

„Alles, was es bei uns gibt, ist ein echtes Original: WonderWaffel entwickelt eigene, qualitativ hochwertige Rezepturen, die über einen langen Zeitraum getestet werden“, sagt Halim Gülmez. Das gilt im Übrigen auch für die 40 originellen Eissorten, die es bei WonderWaffel unter dem Namen „WonderCream“ gibt. „Die Auswahl reicht vom Kinderriegel- bis zum Milchschnitte-Eis.“ Nicht minder vielseitig sind die WonderShakes, bei denen die Kunden zum Beispiel die Wahl zwischen Yogurette-, Snickers- oder Nutella-Shake haben. Ja, und selbst die Kaffeespezialitäten sind hausgemacht: Für den WonderWaffel-Kaffee aus eigener Röstung werden ausschließlich hochwertige Arabica-Kaffeebohnen verwendet.

Zum deutschlandweiten Erfolg von WonderWaffel trägt aber sicher auch die einzigartige Atmosphäre in den Cafés bei: Im schicken Retro-Design lässt es sich gleich doppelt so gut genießen. „Unsere Gäste sollen sich wohlfühlen“, sagt Halim Gülmez. Deshalb gebe es auch neben klassischen Tischgruppen auch gemütliche Sofa-Ecken. Na dann: nichts wie hin. (pdf)

WonderWaffel Kassel, Mauerstraße 10, öffnet am Donnerstag, 30. August.