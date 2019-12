Klangschalen-Erlebnisse in der 1001 Nacht Welt der Kurhessen Therme

Lauschen, spüren, innere Ruhe finden – so lautet die einfache Formel eines wohltuenden und entspannenden Klangerlebnisses in der 1001 Nacht Traumwelt der Kurhessen Therme.

In den verschiedenen Räumen der Kurhessen Therme, die als Duft- und Klangtempel im orientalischen Stil ausgestaltet sind, findet man Klangschalen in unterschiedlichen Größen und Ausprägungen. Mal hängen sie – einem Mobile gleich – als Klangspiel von der Decke herab, mal werden sie mithilfe einer Maschine automatisch betrieben. Manchmal ertönen die Klänge auch aus einem Lautsprecher. Eine große Fußklangschale kann aber auf dem Körper platziert werden, etwa auf dem Schoß, oder man stellt sich hinein und schlägt die metallene Schale mit einem Klöppel an. Die dadurch erzeugten Schwingungen sind nicht nur physikalisch messbar, sondern auch deutlich spürbar. Die Schallwellen erfassen den gesamten Körper, der die Schwingungen aufnimmt. Da der menschliche Körper zu großen Teilen aus Wasser besteht und Wasser die Schwingungen sehr gut leitet, kann somit beinahe jede Zelle des Körpers erreicht werden. Wurden die Zellen einmal „zum Tanzen gebracht“, durchdringen die Schwingungen den Körper und können bis in die Organe hinein wirken.

Die Wirkung der Klänge kann jedoch sehr unterschiedlich sein und ist abhängig von der aktuellen Stimmung. Somit kann das Klangerlebnis gleichermaßen anregend oder entspannend wirken. Grundsätzlich werden den Klangschalen therapeutische Effekte nachgesagt. So können sie etwa Verspannungen lösen, die Selbstheilungskräfte des Körpers anregen, die Durchblutung fördern oder neue Energien freisetzen. Daher bietet sich eine Klangschalenanwendung insbesondere bei Stress, Schlafstörungen und Konzentrationsschwächen an.

1001 Nacht Traumwelt © Kurhessen Therme/nh © Kurhessen Therme/nh © Kurhessen Therme/nh © Kurhessen Therme/nh © Kurhessen Therme/nh © Kurhessen Therme/nh © Kurhessen Therme/nh

In der 1001 Nacht Welt der Kurhessen Therme harmonieren die Klänge sehr gut mit den Düften der jeweiligen Tempel, die durch die Schwingungen besser aufgenommen werden. Somit erfährt man ein ganzheitliches Erlebnis, das zur Entspannung beitragen und das allgemeine Wohlbefinden steigern kann. In den einzelnen Tempeln mit den unterschiedlichen Klangschalen sollte man einfach etwas experimentieren und selbst erfahren, welche Duft-Klang-Variation im jeweiligen Moment am besten zur Stimmung passt.

Unter professioneller Anleitung des zertifizierten Klangmassagepraktikers und Entspannungstrainers Michael Kulle können sich Besucher der Kurhessen Therme jeden Mittwoch zwischen 17 und 20 Uhr im Himalaya Klang- und Relax-Tempel in die Klangschalen-Meditation begeben. Dabei verstärken die vibrierenden Relax-Liegen des Tempels den Effekt zusätzlich. (pee)

Öffnungszeiten: Täglich 9:00 - 23:00 Uhr Montag, Dienstag, Donnerstag und Sonntag letzter Einlass um 21:30 Uhr Mittwoch, Freitag, Samstag 9:00 - 24:00 Uhr Mittwoch, Freitag und Samstag letzter Einlass um 22:30 Uhr 1. Freitag im Monat lange Thermennacht bis 2:00 Uhr, letzter Einlass um 0:30 Uhr

Eintrittspreise für Thermalbad, Sauna und 1001 Nacht: 1,5 Stunden 16,00 € 2 Stunden 18,00 € 3 Stunden 22,00 € 4 Stunden 24,00 € Tageskarte 28,50 €

Kontakt:

Kurhessen Therme

Badebetriebe Werner Wicker GmbH & Co. KG

Wilhelmshöher Allee 361

34131 Kassel-Bad Wilhelmshöhe

Telefon: 0561-318080

Fax: 0561-3180813

E-Mail: info@kurhessen-therme.de