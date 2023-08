Ranking zur Erreichbarkeit von Haltestellen: Kassel bundesweit auf Rang 7

Von: Andreas Hermann

Eine von insgesamt 362 Haltestellen im Kasseler Stadtgebiet: die Haltestelle Unterneustädter Kirchplatz; unser © zeigt eine dort haltende Straßenbahn der Linie 4. archivFoto: andreas fischer

Auswertung zur Erreichbarkeit von ÖPNV-Haltestellen

Kassel – Was die Entfernung zur nächsten Bus- oder Bahnhaltestelle betrifft, sind die Bewohner von Kassel näher dran als die vieler anderer deutscher Städte. Nach einem Ranking der Allianz pro Schiene können 99,88 Prozent der Kasseler von ihrer Haustür aus eine Haltestelle in fußläufiger Nähe aufsuchen, sind in maximal 600 Metern am nächsten Bus-Halt beziehungsweise in maximal 1200 Metern am nächsten Bahn-Halt. Bundesweit belegt Kassel damit Rang 7 unter den kreisfreien Städten. Näher dran sind die Menschen dem ÖPNV nur in Bonn, Mainz, Offenbach, Frankfurt, Fürth und Schweinfurt.

Die Allianz pro Schiene

Die im Jahr 2000 gegründete Allianz pro Schiene gilt als Bahnlobby. Sie hat ihren Sitz in Berlin und bezeichnet sich selbst als gemeinnützige Interessenorganisation zur Förderung und Verbesserung des Schienenverkehrs. Nach eigenen Angaben gehören ihr mehr als 200 Unternehmen und Verbände an, darunter Gewerkschaften sowie Umwelt- und Verbraucherschutzorganisationen.

Der Vergleich

Den bundesweiten Vergleich zur Erreichbarkeit von ÖPNV-Haltestellen hat die Allianz pro Schiene erstmals 2019 vorgelegt. Nach 2021 wurde kürzlich der Vergleich für 2023 vorgelegt, der nächste sei für 2025 geplant, kündigte ein Sprecher der Interessenorganisation an. Die Stadt Kassel sei schon in den beiden Vorjahren auf den vorderen Rängen vertreten gewesen. Für den aktuellen Vergleich seien jedoch die Kriterien verschärft worden, die Ergebnisse der Vorjahre seien daher nicht mehr mit dem Ergebnis 2023 vergleichbar.

Die Datenlage

Eigene Erhebungen führt die Allianz pro Schiene nicht durch. Sie verwendet die Daten des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR). Sie bereitet die Ergebnisse auf und bringt sie für ganz Deutschland, für Bundesländer, Landkreise und Städte in eine Reihenfolge, erstellt so die Rankings. Das BBSR ermittelt den prozentualen Anteil der Bevölkerung, dem in fußläufiger Entfernung eine Bus- oder Bahn-Haltestelle zur Verfügung steht. Beim Vergleich 2023 wurden erstmals nur Haltestellen mit mindestens 28 Abfahrten an einem Werktag berücksichtigt. Bei diesen 28 Fahrtmöglichkeiten werden Fahrten in beide Richtungen mitgezählt. Dies entspreche in den meisten Fällen 14 Abfahrten pro Tag und Richtung und damit einem Stundentakt in den Hauptverkehrszeiten. Dies sei eine akzeptable Erreichbarkeit, so die Allianz. Grundlage für die BBSR-Auswertungen bildeten die Ergebnisse einer Fahrplanabfrage für eine Referenzwoche (26. September bis 2. Oktober 2022) und eine daraus erstellte Abfahrtstatistik.

Die Ergebnisse

Nach Angaben der Kasseler Verkehrsgesellschaft (KVG) gibt es insgesamt 550 Bus- und 206 Straßenbahn-Haltepunkte an 362 Haltestellen im Stadtgebiet. Nach der Auswertung der Allianz pro Schiene wohnen in Kassel 99,88 Prozent der Bevölkerung maximal 600 Meter von einer Bushaltestelle beziehungsweise maximal 1200 Meter (jeweils Luftlinie) von einer Bahnhaltestelle mit mindestens 28 Abfahrten am Tag entfernt. Bonn weist bundesweit das dichteste Netz an Haltestellen mit 99,95 % aus. Berlin kommt auf 99,35 %, Hamburg auf 98,73 % und München auf 99,68 %.

Naturgemäß schneiden ländliche Regionen beim Vergleich der ÖPNV-Erreichbarkeit schlechter ab als große Städte. Im Landkreis Kassel wohnen nach dem Vergleich 92,5 % der Bevölkerung maximal 600 Meter von einer Bushaltestelle beziehungsweise maximal 1200 Meter von einer Bahnhaltestelle mit mindestens 28 täglichen Abfahrten entfernt. Bundesweiter Spitzenreiter bei den Landkreisen ist Fürstenfeldbruck in Bayern (99,16 %), gefolgt vom Main-Taunus-Kreis und Offenbach in Hessen. Unter den fünf nordhessischen Kreisen schneidet der Landkreis Kassel am besten ab (siehe Bericht oben).

Nähere Informationen zu dem Erreichbarkeits-Ranking auf allianz-pro-schiene.de.

Das sagt die KVG: „Sind nah dran an den Menschen

„Wir freuen uns sehr über das gute Ergebnis der Untersuchung, das den hochwertigen ÖPNV in Kassel auch im bundesweiten Vergleich belegt. Sie zeigt: Die KVG ist mit ihren Bussen und Bahnen nah dran an den Menschen“, sagt KVG-Sprecherin Heidi Hamdad zum Ergebnis des Rankings zur Erreichbarkeit von Bus- und Bahnhaltestellen.



„Aber wir bleiben nicht stehen. Gemeinsam mit der Stadt Kassel werden wir den öffentlichen Nahverkehr ausbauen als wichtigen Baustein für eine klimafreundliche Verkehrswende“, so Hamdad weiter. „In diesem Zusammenhang modernisieren wir zum Beispiel vorhandene Haltestellen, etwa um mobilitätseingeschränkten Fahrgästen den Ein- und Umstieg in Bus und Bahn zu erleichtern, nehmen E-Linienbusse und neue Straßenbahnen in den Betrieb und entwickeln neue Mobilitätsformen, wofür ein Meilenstein unser On Demand-Angebot Schaddel mit vollelektrischen Kleinbussen ist, die seit Herbst in Kassel unterwegs sind.“

So schneiden die nordhessischen Landkreise ab:

Die Allianz pro Schiene schätzt die Erreichbarkeit von Haltestellen dann als „akzeptabel“ ein, wenn Bewohner von ihrer Haustür aus eine Bushaltestelle im Abstand von maximal 600 Metern beziehungsweise eine Bahnhaltestelle im Abstand von maximal 1200 Metern (jeweils Luftlinie) finden. Berücksichtigt werden nur Haltestellen, die mindestens 28 Abfahrten pro Werktag (in beide Richtungen) bieten. Diese Kriterien sieht das Ranking für folgende Anteile der Bevölkerung in den nordhessischen Landkreisen als erfüllt an:



Landkreis Kassel: 92,5 %



Hersfeld-Rotenburg: 75,1 %



Werra-Meißner-Kreis: 70,7%



Waldeck-Frankenberg: 68,7%



Schwalm-Eder-Kreis: 64,0%



(zum Vergleich der Wert für Kassel: 99,9 %)

(Andreas Hermann)