Vor einem Jahr wurde die documenta fifteen eröffnet: Auf Faszination folgte Entsetzen

Vor einem Jahr bei der documenta-Eröffnung: Hessens Kunstministerin Angela Dorn (von links), Emma und ihre Mutter Adriane Geselle, OB Christian Geselle, Tanja Raab-Rhein, Ministerpräsident Boris Rhein, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der indonesische Botschafter Arief Havas Oegroseno mit Ehefrau Satika, Ade Darmawan von Ruangrupa, Kulturstaatsministerin Claudia Roth und documenta-Generaldirektorin Sabine Schormann. © Andreas Fischer

Vor einem Jahr wurde die documenta fifteen eröffnet. Die ersten Kritiken waren hymnisch, dann folgte das Entsetzen über ein antisemitisches Banner. Die Folgen sind noch nicht ausgestanden.

Kassel – Jede Eröffnung einer documenta hat etwas Magisches. Nach fünf Jahren Vorbereitungen, Warten, Rätselraten öffnen sich plötzlich die Türen. Nun werden alle Geheimnisse gelüftet. Welche Orte lassen sich entdecken? Welche Kunstwerke werden in 100 Tagen bezaubern, für Diskussionen sorgen, auf Ablehnung stoßen?

Gleichzeitig ist zu ahnen, dass man an einem geschichtsträchtigen Ereignis teilhat. In diesem Augenblick verwandelt sich alles bereits in Historie – noch nach Jahrzehnten wird über frühere documenta-Ausstellungen debattiert, dazu geforscht, gelten in Kassel gezeigte Kunstwerke als wegweisend. Auch die aktuelle Ausgabe wird man einordnen, darüber urteilen – als Zeitzeuge wird man eigene Erinnerungen beisteuern können.

Die Eröffnung

So war das auch am Sonntag vor einem Jahr, am 18. Juni 2022, als die documenta fifteen eröffnet wurde. Es war ein – wie sich erweisen sollte: rarer und kurzer – Moment der Leichtigkeit und Unbeschwertheit. Die erstmals von einem Kollektiv, erstmals von Künstlern, erstmals von Kuratoren aus Südostasien verantwortete documenta erwies sich als zugewandt, nahbar, enorm vielseitig. Ruangrupa, die Künstlerischen Leiter aus Indonesien, gaben als Motto vor: Make friends, not art. Freundschaften schließen, nicht Kunst schaffen. Diese Vorgabe schien sich einzulösen. Es gab faszinierende Ausstellungsorte und so vieles auf einmal zu erkunden, so viel zu staunen.

Alle Zweifel schienen, nach aufgeregten Debatten, wie weggewischt. Mitgliedern von Ruangrupa war im Januar 2022 eine Nähe zur Israel-Boykottbewegung BDS (für Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen) attestiert worden. Nun meldete selbst die Springer-Zeitung „Welt“, die die Vorwürfe hartnäckig verfolgt hatte, Entwarnung. Antisemitismus hatte ihr Kunstkritiker nicht entdeckt. „Kassel wird von Lumbung geflutet“, titelte die „Süddeutsche“ nach drei Preview-Tagen, das Ruangrupa-Konzept des solidarischen Teilens sollte den Sommer prägen.

Der Bundespräsident

Es schien, als wäre das größte Problem der documenta an diesem Tag, dass eine Gruppe von Fahrradfahrern mit lautem Klingeln auf die Notwendigkeit einer Verkehrswende hinwies und womöglich den Bundespräsidenten irritierte. Dass Frank-Walter Steinmeier in der documenta-Halle eine Rede hielt, in der er sich zu Grenzen der Kunstfreiheit äußerte, war ungewöhnlich: „Wo Kritik an Israel umschlägt in die Infragestellung seiner Existenz, ist die Grenze überschritten.“ Viele empfanden die Äußerungen des – merkwürdig angespannten, vielleicht nach einer Asienreise übernächtigten – Bundespräsidenten als schulmeisterlich, von oben herab, unangemessen gegenüber den Gästen aus Indonesien. Dass es kein Foto gibt, auf dem Steinmeier neben einem Ruangrupa-Mitglied zu sehen ist, spricht Bände. Als sei allzu direkter Kontakt irgendwie unappetitlich.

Das Banner

Niemand hätte sich an diesem Morgen vorstellen können, dass Tage folgen würden, die zu den bittersten in der Geschichte der documenta zählen. Nur 48 Stunden später wurden schlimmste Befürchtungen Realität, als ein Tweet mit einem unzweifelhaft antisemitischen Motiv auf dem riesigen Banner „People’s Justice“ des indonesischen Kollektivs Taring Padi Kreise zog. Faszination verwandelte sich in Entsetzen. Das Banner wurde verhüllt, dann abgehängt, es folgten das Abtauchen der Künstlerischen Leitung, aber auch der Unwille, ihre – zu späte – Erklärung zu akzeptieren, genau hinzuhören.

Es begann ein Sommer gegenseitiger Vorwürfe und gleichzeitig der Sprachlosigkeit und des Missverstehens. Immer wenn man hoffte: Jetzt ist der Tiefpunkt erreicht, folgte ein weiterer Nackenschlag für diese d15, die so ausgelassen-fröhlich begonnen hatte. Am Ende musste man froh sein, als es vorbei war.

Ein Jahr danach

All das ist für alle Beteiligten, für alle, denen zunehmender Antisemitismus Sorgen macht, für alle, denen die documenta am Herzen liegt, längst nicht abgeschlossen. Der Stachel der Verletzungen sitzt tief, vielen Tagungen und Podien zum Trotz.

Konsequenzen für die organisatorischen Strukturen wurden noch nicht gezogen, was etwa die Besetzung des Aufsichtsrates angeht. Aber das Selbstverständnis hat sich verändert, was die Freiräume der documenta betrifft. Mit Andreas Hoffmann ist am 1. Mai ein Geschäftsführer angetreten, der die Formel einer „Letztverantwortung der öffentlichen Hand“ gegenüber Entscheidungen der künstlerischen Leitung aus dem Gutachten der von den Gesellschaftern eingesetzten „fachwissenschaftlichen Begleitung“ für sich in Anspruch nimmt. Sein Vorvorgänger, Interimsgeschäftsführer Alexander Farenholtz, hält die Auffassung, ein Geschäftsführer könne als eine Art Statthalter des Staates innerhalb der documenta agieren und im Zweifel Einfluss auf deren Inhalte nehmen, für falsch – und für unrealistisch. Seine Befürchtung: Namhafte Kuratoren würden sich nicht bereit erklären, sich auf eine solche Konstellation einzulassen.

Die Bedeutung der d15

Kulturstaatsministerin Claudia Roth musste sich kürzlich wegen des Kasseler Antisemitismus-Skandals beim jüdischen Musikwettbewerb Jewrovision ausbuhen lassen, obwohl sie selbst eigentlich für die documenta gar keine Verantwortung trägt – die ist eine Gesellschaft des Landes Hessen und der Stadt Kassel – und obwohl sie sich immer wieder von jeder Form von Antisemitismus distanziert hat. Zahlreiche jüdische Prominente stärkten der Grünen-Politikerin den Rücken – die wiederum nun für diese Unterstützung angegriffen werden. Das beweist, wie polarisiert auch die innerjüdische Debatte ist.

Immer stärker kristallisiert sich heraus, dass die documenta stellvertretend, wie unter einem Brennglas, gezeigt hat, wie kompliziert und aufgeheizt die Diskussionen um Formen und Definitionen von Antisemitismus, um Judenfeindlichkeit, Postkolonialismus und „Israelkritik“ ist.

Das Münchner Metropoltheater etwa hat das Theaterstück „Vögel“ des libanesisch-kanadischen Autors Wajdi Mouawad nach Vorwürfen des israelbezogenen Antisemitismus abgesetzt. Der neue Leiter des Hauses der Kulturen der Welt in Berlin, Bonaventure Soh Bejeng Ndikung, zuvor im Team der documenta 14, wird wegen einer vermeintlichen BDS-Nähe kritisch beäugt. Von Ex-Pink-Floyd-Musiker Roger Waters ganz zu schweigen, der in seinen Konzerten die Verwendung antisemitischer Codes bis ins Unerträgliche ausreizt. Sogar den Evangelischen Kirchentag hat der Konflikt erreicht. In Nürnberg konnte die zuvor viele Jahre geförderte Nakba-Ausstellung des Vereins „Flüchtlingskinder im Libanon“ zum Heimatverlust von Palästinensern nach der Staatsgründung Israels 1948 auf einmal nicht mehr gezeigt werden.

Der renommierte Historiker Wolfgang Benz hat in der „tageszeitung“ darauf aufmerksam gemacht und betont: Nicht jeder Zweifel an der israelischen Besatzungspolitik ist antisemitisch.

Man muss keine Sympathien für BDS haben, um festzustellen, dass jedoch Lobbygruppen wie die Deutsch-Israelische Gesellschaft und der Verein Werteinitiative Erfolg darin hatten, mittels der documenta genau dafür ein Exempel zu statuieren und Pflöcke einzuschlagen: als sei jede Kritik an der Politik des israelischen Staates, an der Besatzung palästinensischer Gebiete der Ausweis einer judenfeindlichen Gesinnung.

Auf dem Weg zur d16

Bei der Berufung der Künstlerischen Leitung für die d16 jedenfalls ist die Vorsicht groß: Ausdrücklicher Wunsch der Gesellschafter war, die Findungskommission nicht zum Gegenstand einer erneuten BDS-Debatte zu machen. Für die ehemaligen Künstlerischen Leitungen, um einen Vorschlag für Mitglieder des Auswahlgremiums gebeten, bedeutete das eine „strikte Auflage“, wie sie in einer Erklärung auf der documenta-Webseite mitteilen: keine Experten zu benennen, die – wie eben Kuratoren und Künstler der d15 – BDS-Aufrufe unterschrieben haben. Ihre erste Liste fiel durch das Raster einer softwaregestützten Prüfung, wie Alexander Farenholtz am Donnerstag in einer Vortragsreihe der Universität Freiburg zu Kunst und Politik berichtete.

Catherine David, Roger M. Buergel, Carolyn Christov-Bakargiev und Adam Szymczyk betonen, sie hätten den Wunsch der Gesellschafter akzeptiert. Weiter heißt es, sie „möchten aber deutlich unterstreichen, dass die künstlerische Freiheit unbedingt geschützt werden muss und das Recht zur Kritik am Verhalten jedes Staates Bestandteil des demokratischen Prozesses ist“. (Mark-Christian von Busse)