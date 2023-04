KVG fährt nach Einschränkungen ab Montag wieder häufiger

Von: Thomas Siemon

Teilen

Nach den Osterferien nähert sich die Kasseler Verkehrsgesellschaft (KVG) wieder dem Normalbetrieb. Es steht wieder mehr Personal zur Verfügung.

Kassel – Der Personalmangel bei der Kasseler Verkehrsgesellschaft (KVG) entspannt sich langsam. Nach den Osterferien, also ab Montag, 24. April, sollen zahlreiche Einschränkungen im Fahrplan wieder zurückgenommen werden. Das sei der erste Schritt auf dem Weg zum Normalbetrieb, so eine Sprecherin.

Durch Krankheit, Kündigung, Überstundenabbau und aufgelaufene Urlaubsansprüche war es in den vergangenen Monaten immer wieder zu Ausfällen gekommen. Nicht selten standen Fahrgäste an Haltestellen und wurden erst kurzfristig darüber informiert, dass die Bahn nicht kommt. Die KVG reagierte darauf mit einer Art Notfallfahrplan, in dem eine Reihe von Angeboten gestrichen wurde. So wolle man zumindest das Restprogramm zuverlässig fahren, hieß es zur Begründung.

Kritiker wie der Verkehrsclub Deutschland (VCD) warfen der Politik vor, den öffentlichen Nahverkehr nicht ausreichend zu finanzieren. Auch deshalb gebe es die Personalprobleme bei der KVG.

Das Unternehmen verweist darauf, dass bundesweit 45 000 Fahrerinnen und Fahrer sowie Fachkräfte für die Technik fehlen. Dabei beruft man sich auf Angaben aus dem Bundesarbeitsministerium. Aktuell bilde man 70 neue Beschäftigte für den Fahrdienst aus. Die sollen mit den derzeit 360 Kolleginnen und Kollegen dafür sorgen, dass demnächst wieder alle fahrplanmäßigen Verbindungen angeboten werden können.

Im Straßenbahnverkehr gilt das ab Montag zumindest weitgehend. Dann werden zur Entlastung im Schülerverkehr auch wieder Einsatzwagen für größere Kapazitäten sorgen. Ausnahmen sind nach Angaben der KVG die Linien 5 und 6, wo das noch nicht möglich sei.

Einschränkungen gibt es auch weiterhin auf der Tramlinie 7. Die verkehrt wochentags regulär zwischen Wolfsanger und dem Bahnhof Wilhelmshöhe. Die Verbindung zwischen Mattenberg und Bahnhof Wilhelmshöhe fährt nur zu den Stoßzeiten vor Schulbeginn bis 8 Uhr, mittags von 13 bis 14 Uhr sowie nachmittags von 16 bis 18 Uhr.

An Sonn- und Feiertagen endet die Linie 7 von Wolfsanger am Königsplatz und fährt dann als Linie 5 weiter. Für die Fahrtziele Scheidemannplatz und Hauptbahnhof könne man die Regiotram nutzen, so die KVG. Insbesondere in Wolfsanger hatte es Proteste gegen das über Monate eingeschränkte Angebot gegeben.