KVG-Hochflurbahn nicht barrierefrei: Kasseler fordert digitale Anzeige für die alten Bahnen

Öffentlicher Nahverkehr in Kassel

Die Hochflurbahnen der KVG sind nicht barrierefrei. Paul Brettschneider aus Wolfsanger fordert eine Kennzeichnung dieser Bahnen in der NVV-App und an Haltestellen.

Kassel – Beinahe täglich fährt Paul Brettschneider mit der Linie 7. Immer wieder ist dort auch die Hochflurbahn im Einsatz. Diese Bahnen, die zur alten KVG-Flotte gehören, sind im Vergleich zu den moderneren Bahnen im Kasseler Stadtgebiet etwas erhöht und nur über mehrere Stufen zu betreten.

Paul Brettschneider sieht darin ein Problem vor allem für Menschen, die auf eine barrierefreie Bahn angewiesen sind. „Ich selbst bin zwar nicht eingeschränkt. Aber jemand im Rollstuhl oder eine ältere Person mit Rollator hat da Schwierigkeiten“, sagt Brettschneider.

Auch für ihn sei es mitunter eine Herausforderung, beispielsweise wenn er sein Fahrrad oder seinen dreijährigen Sohn mitsamt Kinderwagen mit in die Bahn nehmen wolle. „Es sind so viele Menschen davon betroffen, nicht nur Ältere“, sagt Brettschneider, der mit seiner Familie seit drei Jahren in Wolfsanger wohnt.

KVG: „Hochflurbahn im Fahrplan gekennzeichnet“

Sein Anliegen sei nicht, dass die Hochflurbahn gar nicht mehr zum Einsatz kommen soll. „Es ist ja schon ein schönes Fahrerlebnis in diesen alten, nostalgischen Waggons“, räumt Brettschneider ein. Er wünscht sich jedoch, dass den Kunden mitgeteilt wird, welche Fahrten genau mit einer solchen Hochflurbahn bestritten werden.

+ Paul Brettschneider versucht, sein Fahrrad in eine Hochflurbahn zu heben. Der Handlauf in der Mitte erschwert den Einstieg zusätzlich. © Hannah Köllen

Das sei bereits der Fall, betont Heidi Hamdad, Pressesprecherin der Kasseler Verkehrsgesellschaft (KVG). „Alle Fahrten mit Hochflurbahnen werden im Fahrplan mit einem ‘h’ angezeigt.“ Doch das reicht Brettschneider nicht. Er schlägt vor, die Fahrgäste auch über die Anzeigetafeln an den Haltestellen und über die NVV-App zu informieren, welche Bahn im Einsatz ist. Denn viele Kunden würden sich mittlerweile über die Anzeigen und die App informieren und nicht mehr auf den ausgedruckten Fahrplan schauen. „Ein kleiner Hinweis auf den Anzeigetafeln an der Haltestelle und in der NVV-App würde ja genügen.“

Es sei „in Arbeit“, diese Fahrten auch „in den elektronischen Fahrplananzeigen zu kennzeichnen“, teilt KVG-Pressesprecherin Hamdad mit – auch die Anzeige in der NVV-App werde geprüft. Eine zeitliche Angabe, wie lange diese Prüfung dauern wird, macht Hamdad nicht.

KVG-Hochflurbahn nicht barrierefrei: Digitale Anzeige gefordert

Brettschneider findet die Antwort der KVG unbefriedigend: „Wenn ein Streik stattfindet, wird das angezeigt. Wieso ist es dann so schwierig, anzuzeigen, auf welchen Fahrten diese Bahn im Einsatz ist“, wundert sich der 30-Jährige.

Den Menschen muss ein barrierefreier Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln gewährt werden.

Brettschneider ist nicht der einzige Fahrgast, der ein Problem hat mit der Art und Weise, wie die Hochflurbahn aktuell zum Einsatz kommt. „Bei uns haben sich schon mehrmals Menschen mit Behinderung gemeldet, die davon berichten, dass sie die Hochflurbahnen nicht nutzen können“, berichtet Birgit Schopmans. Sie arbeitet bei der Informations- und Kontaktstelle für Menschen mit Behinderung des Fab, dem Verein zur Förderung der Autonomie Behinderter.

Hochflurbahn der KVG: Kein barrierefreier Zugang

Auch Schopmans fordert, dass die KVG die Hochflurbahnen entsprechend in der NVV-App und auf den Anzeigetafeln ankündigt. Langfristig müsse die KVG alles dafür tun, dass genügend Bahnen vorhanden sind, damit die alten Hochflurbahnen nicht mehr zum Einsatz kommen müssen. „Den Menschen muss ein barrierefreier Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln gewährt werden.“

Laut KVG-Pressesprecherin Heidi Hamdad sind unter den insgesamt 80 Straßenbahnen, die in Kassel aktuell im Einsatz sind, lediglich drei Hochflurbahnen. Diese würden „auf vergleichsweise kurzen und von weniger Fahrgästen genutzten Strecken“ eingesetzt. Generell kämen die Hochflurbahnen nur „bei sehr wenigen Fahrten“ zum Einsatz.

Erst kürzlich waren Vorwürfe laut geworden, die Straßenbahnen würden zu früh abfahren. Die KVG bestreitet das.

Rubriklistenbild: © Hannah Köllen