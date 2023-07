Im Wert von 88 Millionen: KVG in Kassel bekommt 22 neue Trams

Von: Thomas Siemon

Großbestellung bei der KVG: Bislang eine Designstudie, aber so könnten die neuen Bahnen aussehen. ANSICHT: KVG © Privat

Die KVG in Kassel bekommt neue Straßenbahnen, darauf hat sich der Aufsichtsrat verständigt. In einer ersten Großbestellung sollen 22 neue Trams angeschafft werden.

Kassel – Es ist der größte Auftrag für Fahrzeuge in der Geschichte der Kasseler Verkehrsgesellschaft. Die KVG wird 22 neue Straßenbahnen im Wert von 88 Millionen Euro anschaffen. Das gab das Unternehmen gestern bekannt, nachdem jetzt der Aufsichtsrat den Plänen zugestimmt hat. Der hatte bereits vor zwei Jahren grundsätzlich grünes Licht für die Ausschreibung gegeben. Demnach sollen insgesamt 40 neue Niederflurbahnen angeschafft werden, alle klimatisiert.

Noch verfügen nicht alle Bahnen der KVG über einen niedrigen Einstieg, der auch Menschen mit eingeschränkter Mobilität den Zugang erleichtert. Das soll sich in den nächsten Jahren ändern. Insgesamt ist der Fuhrpark in die Jahre gekommen. Die Instandsetzung wird immer aufwendiger. Den Auftrag für die Lieferung erhält nach Angaben des Verkehrsunternehmens der tschechische Hersteller Skoda, der seinen Hauptsitz in Pilsen hat.

Die neuen Bahnen sind so wie ihre Vorgänger 30 Meter lang und können mit Beiwagen sowie einem weiteren Triebwagen gekoppelt werden. Zur Ausstattung gehört nach Angaben des Herstellers ein Antikollisionssystem, das Schutz vor Unfällen bieten soll. Mit ähnlichen Systemen wurden zuletzt die vorhandenen Bahnen nachgerüstet.

Neue Trams für KVG in Kassel: Produktion soll im kommenden Jahr beginnen

KVG-Vorstand Olaf Hornfeck betont, dass Skoda das wirtschaftlichste Angebot abgegeben und sich in der Vergangenheit als zuverlässiger Hersteller von Straßenbahnen erwiesen habe. Die Produktion für Kassel soll im kommenden Jahr beginnen, 2027 geht es dann nach einem Probebetrieb und den technischen Abnahmen in den Linienbetrieb. Bis dahin soll die geplante Modernisierung der KVG-Flotte noch einmal voranschreiten. Für weitere 18 Bahnen gibt es verbindliche Bestelloptionen.

48 Millionen Fahrgäste sind jährlich mit der KVG unterwegs. Nach Angaben des Unternehmens nutzen 80 Prozent von ihnen die derzeit 78 Straßenbahnen. Die ältesten Bahnen hat die KVG 1986 in Betrieb genommen, die jüngsten sind zehn Jahre alt. Erst vor Kurzem hatte die KVG angekündigt, dass sie auch ihre Busflotte erneuern will. Die bislang 80 Linienbusse sollen nach und nach durch Elektrofahrzeuge ersetzt werden.

Viel Bewegung im Öffentlichen Personennahverkehr in Kassel: Erst kürzlich begann am Altmarkt eine große Baustelle, dort werden Gleis- und Weichenteile ausgetauscht.