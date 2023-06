KVG baut Ladestationen für neue E-Busse auf

Von: Bastian Ludwig

Bereits 2021 in Kassel getestet: Schon damals sammelte die KVG Erfahrungen mit dem E-Bus der Firma Solaris, den sie seinerzeit ausgeliehen hatte. © Gregory Dauber

Die Kasseler Verkehrs-Gesellschaft (KVG) stellt ihren Linienbusbetrieb sukzessive auf Elektromodelle um. Für die ersten neuen E-Busse werden demnächst Ladestationen aufgebaut.

Kassel - Im November werden die ersten zwölf E-Busse des polnischen Herstellers Solaris nach Kassel geliefert. Dort ersetzen die vier Solo- und acht Gelenkbusse entsprechende Dieselfahrzeuge. Um die E-Busse vom Typ „New urbino electric“ aufladen zu können, hat die KVG nun den Bau von Ladesäulen beauftragt. Die 2,3 Millionen Euro teure Ladeinfrastruktur wird ab Herbst aufgebaut.

Insgesamt werden 13 Ladestationen vom Dinslakener Unternehmen SBRS installiert. Zwölf Stromtankstellen werden auf dem künftigen Betriebshof der KVG an der Sandershäuser Straße 59 stehen. Auf dem ehemaligen Areal der Firma Hübner, das die KVG gekauft hatte, werden die Busse in der Nachtruhe aufgeladen. Eine weitere Ladesäule wird an der Wendeschleife Holländische Straße dafür sorgen, dass die vollelektrischen Busse auch zwischendurch Energie tanken können. Aufgrund der Länge der Linien und der Kasseler Topografie sei dies erforderlich, so die KVG. Die Ladung erfolgt vollautomatisch über einen auf dem Dach installierten Stromabnehmer.

„Mit dem Erwerb der früheren Hübner-Gelände, der Bestellung der E-Busse und jetzt der Vergabe der Ladeinfrastruktur nimmt die Kasseler Verkehrswende schrittweise immer konkretere Gestalt an“, sagt KVG-Vorstand Olaf Hornfeck.

Der Probebetrieb der Busse soll auf unterschiedlichen Linien im November starten. Die Ladesäulen werden aber wohl erst im Januar 2024 voll einsatzbereit sein. Bis dahin sollen die E-Busse provisorisch mit mobilen Ladegeräten geladen werden. Wenn der Probebetrieb erfolgreich ist, nehmen die E-Busse den regulären Linienbetrieb auf. Hornfeck sieht in den emissionsfreien und geräuscharmen E-Bussen auch eine Entlastung für Wohngebiete mit Linienbusverkehr.

Aktuell hat die KVG 80 Dieselbusse im Einsatz. Ab 2026 steht der Austausch weiterer Dieselbusse an. In einer Machbarkeitsstudie hat die KVG verschiedene in Frage kommende neue Antriebstechniken für ihren Fuhrpark untersuchen lassen. Deren Ergebnisse sind aber noch nicht öffentlich.

Die Anschaffung der Ladesäulen wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) mit 40 Prozent bezuschusst. Beim Kauf der zwölf Busse – die insgesamt zehn Millionen Euro kosten – übernimmt der Bund 80 Prozent der Mehrkosten gegenüber Dieselmodellen. E-Busse sind nach Angaben der KVG bis zu dreimal so teuer wie Dieselbusse. Ein Diesel-Linienbus kostet derzeit ungefähr 250 000 Euro. Ein Gelenkbus liegt bei etwa 325 000 Euro.