Landesgartenschau erneut Wahlkampfthema: Für Kassel wäre es ein langer Weg

Von: Andreas Hermann

Blumenpracht vor der Orangerie: Die Stadt Kassel war 1955 erstmals Ausrichter der Bundesgartenschau. Im Jahr 1981 fand die Schau erneut in Kassel statt, eine Landesgartenschau hat es hier aber noch nicht gegeben. archi © privat/nh

1955 und 1981 fand in Kassel bereits die Bundesgartenschau statt. Im Wahlkampf kam erneut die Idee auf, die Stadt solle sich um eine Landesgartenschau bemühen.

Kassel – Sollte Kassel sich beim Land Hessen zur Ausrichtung einer Landesgartenschau bewerben? Das Thema ist in der Stadt nun schon zum zweiten Mal im Wahlkampf aufgeploppt. Erst machte es bei der Oberbürgermeisterwahl die SPD-Kandidaten Isabel Carqueville zum Thema, nun bringt es zur Landtagswahl der CDU-Kandidat Maximilian Bathon ins Spiel. Aber was sind eigentlich die Voraussetzungen für eine Bewerbung, welche Vorleistungen wären dazu in Kassel nötig? Wer entscheidet letztlich über die Vergabe einer Landesgartenschau? Das sind Themen unserer Fragen und Antworten:

Wer hat eine Landesgartenschau für Kassel wieder ins Spiel gebracht?

Der CDU-Landtagskandidat und Stadtverordnete Maximilian Bathon. „Immer wieder hat meine Partei auf die Chancen einer Landesgartenschau im Kasseler Osten hingewiesen“, sagt er und kündigt an, sich als Landtagsabgeordneter dafür einsetzen zu wollen. So wie die die Aue und das Baggersee-Gelände durch die Bundesgartenschau 1981 zu einem attraktiven Naherholungsgebiet geworden seien, könne eine Landesgartenschau helfen, den Kasseler Osten zu entwickeln. Bathons Stichworte dazu lauten: Stadtleben am Fluss in der Unterneustadt, Fuldaschleife mit Wolfsanger und Bettenhausen, Weiterentwicklung von stillgelegten Flächen in Bettenhausen, Waldau und dem Forstfeld.

Welche CDU-Initiativen gab es bereits für weitere Gartenschauen in Kassel?

Es gab mehrere davon. Der jüngste CDU-Antrag stammt aus dem Jahr 2017. Damit sollten die Stadtverordneten den Magistrat beauftragen, eine Bewerbung für die Landesgartenschau 2030 oder die Bundesgartenschau 2025 prüfen zu lassen. Der CDU-Antrag wurde aber damals unter anderem mit Stimmen von SPD und Grünen abgelehnt.

Warum hat die SPD das Thema dann selbst im OB-Wahlkampf aufgegriffen?

SPD-Kandidatin Isabel Carqueville sprach sich im OB-Wahlkampf für ein „Zukunftsprojekt Fulda und Losse“ aus. Als einen Motor für dieses Entwicklungskonzept sah sie die Bewerbung für eine Landesgartenschau an. Diese könne im Bereich östlich des Kasseler Hafens bis zur Lossemündung und als Erweiterung im Gebiet der Gemeinde Niestetal einen „Natur-Erlebnisraum von hoher Strahlkraft“ schaffen, meinte Carqueville.

Wie könnte eine Bewerbung für die Landesgartenschau auf den Weg gebracht werden?

Für die Durchführung und Förderung von Landesgartenschauen hat das Land Hessen einen viele Seiten starken Richtlinienkatalog aufgelegt. Das Bewerbungsverfahren sieht in der ersten Stufe vor, dass ein formloser Antrag als Willenserklärung vorzulegen ist, der den Beschluss der zuständigen Gremien, in Kassel also des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung, zur Grundlage hat.

Könnte es in Kassel für einen solchen Grundsatzbeschluss eine politische Mehrheit geben?

Denkbar ist das. Die Stellungnahme von Landtagskandidat Bathon wurde von der Geschäftsstelle der Kasseler CDU-Fraktion verschickt. Die CDU ist Teil der Jamaika-Koalition mit den Grünen und der FDP, also der politischen Mehrheit in Kassel. Von der Idee für eine Bewerbung zur Landesgartenschau müssten die Christdemokraten zunächst und vor allem die Grünen als stärkste Kraft in Koalition und Stadtverordnetenversammlung überzeugen.

Und was halten die Grünen von dem Landesgartenschau-Vorschlag?

„Das ist eine Idee, über die es sich nachzudenken lohnt“, haben dazu auf Anfrage unserer Zeitung die Grünen-Fraktionsvorsitzenden Christine Hesse und Steffen Müller erklärt. „Eine Landesgartenschau könnte einen bedeutenden Einfluss auf unsere Stadtentwicklung haben, indem sie neue Chancen und Potenziale eröffnet.“ „Aber“, so Hesse und Müller, „wir sollten bedacht und nicht überstürzt vorgehen, um sicherzustellen, dass wir eine informierte Entscheidung treffen und nicht überhastet, nur weil Wahlkampf ist.“

Wie würde es nach einem Grundsatzbeschluss mit der Bewerbung für die Schau weitergehen?

In der zweiten Stufe des Verfahrens geht es um die Finanzierung. Nötig ist etwa eine Stellungnahme der Kommunalaufsicht (Regierungspräsidium), ob sich die Stadt Kassel die Ausrichtung überhaupt leisten kann. Zudem ist bereits zu diesem Zeitpunkt eine Machbarkeitsstudie vorzulegen.

Wer entscheidet schließlich über die Vergabe?

Das Verfahren würde sich über Jahre hinziehen. Eine Bewerbung aus Kassel würde zunächst von einer Fachkommission gesichtet, die sich dann auch vor Ort über die Konzeptionen und Flächen informiert. Die Entscheidung über die Vergabe der Landesausstellung und die Höhe der Landeszuwendung an die ausrichtende Stadt fällt letztlich das Kabinett.

Hintergrund

Landesgartenschauen finden in Hessen seit dem Jahr 1994 statt in der Regel im Abstand von vier Jahren statt. Die erste Landesgartenschau richtete 1994 Fulda aus. Aktuell und noch bis zum 8. Oktober lädt die Barockstadt bereits zu ihrer zweiten Landesgartenschau ein.



Die weiteren Ausrichter waren Hanau (2002), Bad Wildungen (2006), Bad Nauheim (2010), Gießen (2014) und Bad Schwalbach (2018).



Eine weitere Gartenschau hat das Land Hessen bereits für das Jahr 2027 vergeben. Sie soll als erste interkommunale Landesgartenschau in Oberhessen stattfinden und unter anderem mit den Kommunen Schotten, Gedern, Nidda, Büdingen und Hirzenhain ausgerichtet werden. Für die Schau 2027 hatten sich unter anderem auch Frankenberg und Schwalmstadt beworben.

(Andreas Hermann)

Isabel Carqueville SPD-Kandidatin zur OB-Wahl in Kassel © Privat

Maximilian Bathon CDU-Landtagskandidat im Kasseler Osten © Fischer, Andreas