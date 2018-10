Nordhessen kurios: Sieben Fakten zur Landtagswahl, die Sie noch nicht kannten

Eine Gemeinde, die Nordhessisch Lichtenau heissen müsste. Eine Stadt, in der eine einzige Stimme entschied. Und ein Ort, wo sich extrem viel änderte. Sieben Kuriositäten der Landtagswahl in Hessen.

Waldkappel im Werra-Meißner-Kreis fällt aus dem Rahmen. Hier haben die beiden stärksten Parteien eine Punktlandung hingelegt. Die SPD hat eine Zweitstimme mehr als die CDU. Zwar ist dieses Ergebnis eher symbolischer Natur, weil am Ende nicht eine einzelne Gemeinde für die Sitzverteilung entscheidend ist. Doch in Waldkappel zeigt sich, dass die Binsenweisheit “Jede Stimme zählt” ihre Berechtigung hat.

Was uns an den Wahlergebnissen in Nordhessen noch aufgefallen ist:

Landtagswahl: Nordhessische SPD-Hochburg

Trotz der starken Verluste: Nordhessen bleibt eine Hochburg der Sozialdemokraten. Mit durchschnittlich 26 Prozent der Zweitstimmen stehen sie wesentlich besser da als im restlichen Hessen - nämlich ganze acht Prozentpunkte. CDU, Grüne und FDP hingegen konnten die Wähler in den nordhessischen Wahlkreisen wesentlich weniger überzeugen. Nur bei zwei Parteien gibt es einen bemerkenswerten Konsens über Hessen hinweg: Die AfD holte durchschnittlich überall rund 13 Prozent, die Linke kommt auf etwas über sechs Prozent.

"Nordhessisch Lichtenau": Der durchschnittlichste Ort

Niemand will gerne Durchschnitt sein, und doch gibt es ihn: den Ort in Nordhessen, der beim Wahlergebnis extrem nah dran ist am Durchschnitt aller nordhessischen Gemeinden. Es ist die Gemeinde Hessisch Lichtenau, die wir hiermit liebevoll in “Nordhessisch Lichtenau” umbenennen wollen. Es gibt aber auch eine Gemeinde, die insgesamt am meisten vom Nordhessen-Ergebnis abweicht: Eiterfeld im osthessischen Grenzgebiet. Warum das im Detail so ist, müssten die Bewohner dann allerdings selbst beantworten.

Eine weitere spannende Frage: Wie weit unterscheiden sich jeweils die Ergebnisse einer Partei in den 116 nordhessischen Gemeinden? Und wo liegen die Gemeinden, in denen eine Partei am stärksten und am schwächsten ist? Auffällig ist, dass Grüne und Linke jeweils in der nordhessischen Metropole Kassel ihren stärksten Anteil erringen konnten. Das andere Extrem findet sich in Schwarzenborn im Schwalm-Eder-Kreis: Hier verzeichneten diese beiden Parteien jeweils ihr schwächstes Ergebnis. Ein Kuriosum ist auch Eiterfeld: Die CDU hat hier ihr stärkstes, die SPD ihr schwächstes Ergebnis - was sich natürlich auch gegenseitig bedingt.

+ Spektrum der Parteien: In Nordhessen gibt es große Unterschiede bei den Gemeinden. © Pries

Heimvorteil für Kandidaten?

Wo die Kandidaten wohnen, können sie auch am ehesten ihre Wähler überzeugen. Wenn man sich die nordhessischen Sieger in den Wahlkreisen anschaut, lässt sich diese These kaum aufrechterhalten. Zwar stehen diese Politiker in ihrer Heimat selten schlechter da als im Durchschnitt - doch sehr oft überzeugen sie in anderen Orten ihres Wahlkreises mehr. Regine Müller (SPD) beispielsweise holte in ihrem Wohnort Schwalmstadt ein durchschnittliches gutes Ergebnis - im benachbarten Frielendorf aber wesentlich mehr. Ähnliches zeigt sich beim Sozialdemokraten Knut John. Er holte in seinem Wohnort Eschwege 31,1 Prozent - den mit Abstand am meisten Erfolg hatte er in Nieste. Spannend ist der Fall bei Manuela Strube (SPD): Sie holte in ihrem Wohnort Baunatal herausragende 47,2 Prozent - und liegt damit weit über dem Schnitt; zum Ergebnis ihrer Partei auf Landesebene erst recht.

Nicht nur bei den Wahlkreis-Siegern lohnt ein Blick auf die Wohnorte. Besonders sticht bei dem Blick auf alle Kandidaten Aribert Kirch heraus, der für die FDP im Wahlkreis Rotenburg angetreten ist. In Alheim konnte er 11,6 Prozent der Erststimmen holen, während seine FDP in Alheim nur 6,8 Prozent bekam - die größte Diskrepanz aller Kandidaten und Parteien in Nordhessen. Eine Erklärung dafür könnte sein, dass Kirch aus dem Alheimer Ortsteil Heinebach kommt. Als Fahrlehrer und erster Beigeordneter im Stadtparlament ist er in der Gemeinde bekannt.

Ähnlich sieht es bei Matthias Wettlaufer (CDU, 43 Prozent über Partei-Ergebnis) aus Ottrau und Daniela Sommer (SPD, 33 Prozent über Partei-Ergebnis) in Frankenberg aus. Beide stammen aus der jeweiligen Gemeinde und sind dort aktiv und bekannt. Wesentlich einheitlicher ist das Bild bei der AfD: Der größte Ausreißer Florian Kohlweg konnte in seiner Heimatstadt Bad Karlshafen nur acht Prozent mehr Stimmen holen als seine Partei mit der Zweitstimme. Generell scheint bei der AfD zu gelten, dass deren Wähler oftmals mit beiden Stimmen ihre Partei wählen, sodass die Unterschiede hier geringer sind.

Manche Wähler stimmen aber strategisch ab - und wählen mit der Erststimme nur Parteien, denen sie zutrauen, das Direktmandat zu holen. Das erklärt, dass die ehemals großen Parteien öfter bei der Erststimme im Vergleich zur Landesstimme nach oben abweichen.

Wahlbeteiligung: Gilserberg ist Spitzenreiter

Auch in Nordhessen lag die Wahlbeteiligung unter der von 2013. Damals fand neben der Landtags- allerdings auch zeitgleich die Bundestagswahl statt. Ein Ausreißer nach oben ist bei der Wahlbeteiligung lediglich Gilserberg im Schwalm-Eder-Kreis, wo am Sonntag auch eine Bürgermeisterwahl stattfand. Dort haben 80,7 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben; der zweithöchste Wert in Hessen. Gilserberg ist damit die einzige Gemeinde Nordhessens - und eine von nur vier im Bundesland - in der die Wahlbeteiligung gestiegen ist. Bei der Landtagswahl 2013 lag die Wahlbeteiligung bei 78,9 Prozent. Schlusslicht ist mit einigem Abstand Neuenstein im Kreis Hersfeld-Rotenburg. Dort gaben nur 55,8 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Das bedeutet zugleich einen Rückgang der Wahlbeteiligung von fast 20 Prozentpunkten - Spitzenreiter im Land.

Zweitstärkste Parteien der Landtagswahl

Zweite Gewinner sind im Sport die, die oft unzufrieden sind oder nur eine Teilnehmer-Urkunde in der Hand halten. Doch bei den Wahlen sind die zweiten Gewinner immer noch die, die viele Wähler überzeugt haben. Und deren Stimmen sich auch im Landtag widerspiegelt, zumindest dann, wenn es um die Zweitstimmen geht. Ein Blick auf die nordhessischen Gemeinden zeigt: Mit Cornberg und Rosenthal gibt es zwei Städte, in denen die AfD zweitstärkste Partei geworden ist. In Cornberg holte die Alternative für Deutschland 22,3 Prozent - ein Umstand, den Ortskenner mit seiner abgeschiedenen und prekären finanziellen Lage sowie der hohen Arbeitslosigkeit zu erklären versuchen.

Auch zwei grüne Flecken gibt es mit Blick auf die zweitstärkste Partei in Nordhessen: Söhrewald und Witzenhausen. Warum sind die Grünen in Witzenhausen so stark? Hier hat die Uni Kassel mit den Ökologischen Agrarwissenschaften einen eigenen Standort; dementsprechend stark sind Studenten und damit oft auch Grünen-Wähler vertreten. Ansonsten zeigt sich generell in Nordhessen: Wo die SPD schwach ist, ist die CDU stärker. Und andersherum. Wo eine Partei in einer Gemeinde am meisten Zweitstimmen geholt hat, haben wir übrigens bereits im Artikel über Hochburgen beschrieben.

Erdrutsche bei den Wahlen

Von einem Erdbeben in Wiesbaden und einer abgestraften Großen Koalition war nach der Landtagswahl in der Presse zu lesen. Bei kaum einer Wahl zuvor stürzten die Volksparteien derart ab; erstmals gibt es sechs Parteien im hessischen Parlament. Dazu kommt: In allen Gemeinden zeigen sich deutliche Unterschiede im Vergleich zur Vorwahl. In einigen fielen diese jedoch weniger stark aus als in anderen. Wahlsburg im Kreis Kassel etwa ist die “stabilste” Gemeinde in Nordhessen. Hier gab es im Vergleich zur Vorwahl am wenigsten Veränderungen - und das, obwohl CDU und SPD hier um die sieben Prozentpunkte eingebüßt haben. Ähnlich stabile nordhessische Gemeinden waren einige im Schwalm-Eder-Kreis und im Wahlkreis Eschwege-Witzenhausen: darunter Melsungen und Witzenhausen auf den Plätzen zwei und drei.

Die größten Veränderungen gab es jedoch ebenfalls im Schwalm-Eder-Kreis und dem Osten der Region. Besonders aus dem Rahmen fällt Weißenborn im Wahlkreis Rotenburg. Dort verloren CDU und SPD je fast 15 Prozentpunkte, während die AfD sich um genau so viele Prozentpunkte verbessern konnte. Und das ausgerechnet in einer Gemeinde, in der Partei-Rechtsaußen Björn Höcke kurz vor der Wahl noch Wahlkampf gemacht hatte. Ohnehin scheint die AfD die treibende Kraft zu sein, die eine “stabile” von einer “Erdrutsch”-Gemeinde unterscheidet. Zumindest mathematisch gibt es eine Tendenz, dass ein Wahlerfolg der AfD auch einen größeren Unterschied zur Vorwahl bedeutet. Kein Wunder, konnte die AfD gemessen an ihrem Vorwahlergebnis am meisten Stimmen dazugewinnen.

Sonstige Parteien: Oft nur Nische

In der Berichterstattung fristen die kleinen Parteien wie Die Violetten, Menschliche Welt oder die Humanisten oft ein Nischendasein. Auch vielen Wählern war nicht klar, dass sie etwa bei der Landtagswahl aus 23 Parteien wählen konnten - und nicht nur die sechs Hauptparteien wie SPD und CDU. Im Ergebnis können “Sonstige” oft nur wenige Stimmen auf sich vereinen - mit einigen bemerkenswerten Ausnahmen. So liegen die “Sonstigen” in Waldkappel bei 13,4 Prozent. Das ist dadurch bedingt, dass die Freien Wähler hier sehr stark sind. In Großalmerode zeigt sich ein ähnliches Bild bei der Erststimme: Hier sorgen in Großalmerode ebenfalls die Freien Wähler für ein überdurchschnittliches Ergebnis. Und dafür, dass zumindest hier die “Sonstigen” aus dem Schatten hervortreten. Das andere Extrem in Nordhessen bildet übrigens Baunatal: Hier konnten sämtliche 17 sonstige Parteien nur sehr wenige Stimmen auf sich vereinen: 4,1 Prozent.