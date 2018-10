350 AfD-Plakate zur Landtagswahl sind in Kassel verschwunden

Seit Mitte September sind in Kassel 350 Wahlplakate der AfD verschwunden. Es ist nicht das erste Mal, dass in Kassel Plakate der Parteien gestohlen oder beschädigt wurden.

Dass Wahlplakate von Unbekannten beschmiert oder zerstört werden, ist nichts Neues. Betroffen von der Zerstörung sind wohl alle Parteien: So haben Unbekannte in Lohfelden jetzt Plakate mit Kandidaten der CDU und SPD zerschnitten, vor dem Kasseler Kulturbahnhof ist ein Plakat der Grünen in Brand gesetzt worden. In allen Fällen ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung mit politischem Hintergrund.

Das komme vor jeder Wahl vor, sagt Polizeisprecher Torsten Werner. Im aktuellen Landtagswahlkampf sei die Kasseler AfD allerdings überproportional betroffen. 350 Plakate der AfD sind laut Polizei in den vergangenen drei Wochen in Kassel verschwunden.

Besonders betroffen seien das Wohngebiet Brückenhof in Oberzwehren, wo allein 200 Plakate gestohlen worden seien. Die restlichen seien im Stadtteil Waldau verschwunden, so Werner. Die Plakate, die für die Landtagswahl sowohl aufgehangen als auch aufgestellt gewesen seien, haben die für viele Wahlplakate übliche Größe von DIN A 1.

Nach Angaben des Polizeisprechers hat ein Mitglied der AfD deshalb am Wochenende Strafanzeige erstattet. Dabei handelt es sich um die 58-jährige Vera Duncker aus Kassel. Die Frau erklärt gegenüber der HNA, dass sie bereits zwei Strafanzeigen erstattet hat, weil Plakate ihrer Partei verschwunden seien.

Am 17. September habe sie Plakate aufgehängt, die am nächsten Tag alle weg gewesen seien. Auf den meisten sei dafür geworben worden, dass Russlanddeutsche die AfD wählen sollen, sagt Duncker. Sie selbst ist Russlanddeutsche und lebe seit 1995 in Deutschland.

Zunächst sei sie überrascht gewesen, als die ersten Plakate verschwunden gewesen seien. Später sei Enttäuschung hinzugekommen. Aber sie habe „kein Wutgefühl“, sagt die 58-Jährige. Und sie gebe nicht auf. Am Dienstagnachmittag hängte sie mit Mitstreiterinnen erneut AfD-Plakate in der Stadt auf.

Hinweise in allen Fällen an die Polizei unter Tel. 05 61/9100.