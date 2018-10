Landtagswahl Hessen: Alle Ergebnisse aus den 23 Kasseler Stadtteilen

23 Stadtteile, alle Ergebnisse: das finden Sie am Wahlabend in einer interaktiven Karte.

Kassel wählt - und wir haben am Wahlabend die Ergebnisse aus allen 23 Stadtteilen. Wir berichten aktuell über die Landtagswahlen in Hessen.

Zuletzt aktualisiert am 27. Oktober um 13.40 Uhr. Welche Direktkandidaten wählen die Kasseler, welche Parteien können am meisten Stimmen auf sich vereinen? Wie geht es politisch nach dem Wahlsonntag weiter? Diese Fragen stellen sich rund um die Landtagswahl in Hessen am Sonntag, dem 28. Oktober. Wir informieren Sie hier darüber, wie die 23 Kasseler Stadtteile abgestimmt haben.

Am Wahlabend liefern wir von der HNA-Online-Redaktion Ihnen nach 18 Uhr zunächst die Ergebnisse aus den Wahlkreisen. Die Ergebnisse der Wahlkreise Kassel-Stadt I und II sowie Kassel-Land I und II sowie das Kasseler Gesamtergebnis finden Sie separat.

Noch in der Wahlnacht plant die HNA-Online-Redaktion an dieser Stelle detaillierte Auswertungen aus allen 23 Stadtteilen. In diesem Artikel finden Sie dazu Karten mit allen Ergebnisse der Erst- und Zweitstimme. Wir rechnen damit, dass die Ergebnisse gegen Mitternacht vorliegen - und halten Sie hier aktuell über unsere Berechnungen auf dem Laufenden.

Die Ergebnisse erhalten wir in der Wahlnacht vom Wahlleiter für jeden der 203 Kasseler Wahlbezirke. Daraus berechnen wir die Wahlergebnisse für die Stadtteile Vorderer Westen, Wehlheiden, Bad Wilhelmshöhe, Brasselsberg, Süsterfeld/Helleböhn, Harleshausen, Kirchditmold, Oberzwehren, Nordshausen, Jungfernkopf, Mitte, Südstadt, Rothenditmold, Nord (Holland), Philippinenhof-Warteberg, Fasanenhof, Wesertor, Wolfsanger/Hasenhecke, Bettenhausen, Forstfeld, Waldau, Niederzwehren und Unterneustadt.

Bei der vergangenen Landtagswahl 2013 wählten in Kassel insgesamt 97.160 Menschen, was einer Wahlbeteiligung von 68,4 Prozent entsprach. Spannend wird bei der aktuellen Wahl vor allem die Frage, ob auch ohne parallel stattfindende Bundestagswahl eine ähnlich hohe Wahlbeteiligung zu verzeichnen sein wird. Ebenso wird spannend, ob die einst führenden Sozialdemokraten angesichts des aktuellen Bundes- und Landestrends starke Verluste hinnehmen müssen. Vermutlich wird sich dies dann auch auf Ebene der Kasseler Stadtteile widerspiegeln.

Alles Weitere zu den Landtagswahl Hessen finden Sie auch auf unserer Übersichtsseite.