600 Besucher bei Kasseler Linke: Gysi zieht immer noch

Kassel. Auf große Resonanz stieß der Wahlkampf-Höhepunkt der Linken mit Gregor Gysi und den hessischen Spitzenkandidaten in Kassel.

Schnell waren die 380 Stühle im Philipp-Scheidemann-Haus besetzt. Viele weitere Besucher standen und saßen drumherum, viele andere im Flur: Gregor Gysi zieht immer noch. 600 Menschen kamen am Mittwochabend zum Kasseler Wahlkampf-Höhepunkt der Linken mit dem Vorsitzenden der Europäischen Linkspartei sowie den hessischen Landtagswahl-Spitzenkandidaten Janine Wissler und Jan Schalauske.

Von dem Andrang zeigten sich die Kasseler Wahlkreis-Kandidaten Violetta Bock und Torsten Felstehausen begeistert. Mit ihrer Kritik an der KVG-Liniennetzreform, maroden Schulen sowie fehlenden Wohnungen, Erzieherinnen und Lehrern machten sie den Auftakt. Zu diesem Zeitpunkt sprach Gysi noch auf dem Marburger Marktplatz.

Waffen aus Kassel

Gerade von dort gekommen, stand Jan Schalauske schon in Kassel am Rednerpult. Hinter den Ausspruch „Hessen geht es gut“ von CDU und Grünen setzte er angesichts von 960.000 von Armut Betroffenen oder Bedrohten ein dickes Fragezeichen. Mehr für die Mehrheit“, lautet der Slogan der Linken zur Landtagswahl. „Viel zu viele haben viel zu wenig“, meinte Schalauske. Hartz 4 sei „Armut per Gesetz“. Die stets von der CDU angestrebte Schwarze Haushalts-Null und die Schuldenbremse hätten zum Sozialabbau geführt. Besonderes verärgert zeigte er sich, dass in Kassel produzierte Waffen an „Schurken- und Diktatorenregimes“ verkauft und von diesen eingesetzt würden. Dafür gab’s in Kassel viel Applaus.

Janine Wissler, Fraktionsvorsitzende der Linken im Landtag, meinte beim Blick in den vollen Saal in Kassel: „Wir brauchen eine größere Fraktion und offensichtlich größere Räume in Hessen.“ Übrigens waren bei den Besuchern alle Generationen vertreten, auch kleine Kinder waren dabei.

Gewohnt bissig-unterhaltsam fiel dann Gregor Gysis verbaler Streifzug durch die Welt- und Bundespolitik aus. Krieg und Frieden, soziale Spaltung und Klimaschutz seien die drei zentralen Themen. Amüsant schilderte er, was er etwa als SPD-Chef oder als Kanzler tun würde. Deutschland habe an Russland andere Interessen als die USA. Das müsse auch mal deutlich gesagt werden. Gysi: „Im Vergleich zu US-Präsident Trump ist eine Roulettekugel eine berechenbare Größe.“

Gysi geißelte Faschismus und Neoliberalismus, teilte gegen andere Parteien und Politiker aus. Sein Fazit hatte dann auch etwas mit dem Wahlkampf seiner Partei in Hessen zu tun: „Nur die Linke hat den Mumm, sich mit den Mächtigen anzulegen.“