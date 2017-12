Landtagswahlen in Hessen: Hartmann und Decker treten für Kasseler SPD an

+ Patrick Hartmann

Hartmann hat sich am Freitagabend in einem knappen Rennen (78 zu 73 Stimmen) als Direktkandidat für den Wahlkreis Kassel-West gegen den Mitbewerber Armin Ruda bei der Wahlkreisdelegiertenkonferenz durchgesetzt. Der bisherige Mandatsträger Uwe Frankenberger will aus Altersgründen nicht mehr zur Landtagswahl antreten.