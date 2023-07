Leben retten kann einfach sein: HNA-Blutspende-Aktion in Kassel vom 24. bis 28. Juli

Von: Anna-Laura Weyh

Es fehlen Blutkonserven: Vor allem die Blutgruppe 0 negativ wird aktuell in Hessen benötigt. Diese Universalspende-Blutgruppe kann beinahe jeder als Transfusion erhalten. © Rolf Vennenbernd/dpa

Zum Sommerferienbeginn spendet Kassel vom 24. bis 28. Juli wieder Blut. Die HNA-Blutspende-Aktion findet im Kongress Palais statt.

Kassel – Ende Juli starten in Hessen die Sommerferien. Somit steht auch die HNA-Blutspende-Aktion wieder vor der Tür. Von Montag, 24. Juli, bis Freitag, 28. Juli, findet die Aktion, die zu den größten Initiativen in ganz Deutschland gehört, im Kongress Palais in Kassel jeweils von 12 bis 18 Uhr statt.

Zum 23. Mal können sich Menschen aus Kassel und Umgebung Blut abnehmen lassen und dieses spenden. Denn dringend benötigt werden die Blutkonserven immer – vor allem in der Ferienzeit.

Dann sind viele Menschen, die sonst regelmäßig spenden, im Urlaub. Aktuell sei die Versorgungslage in Hessen mit Blutkonserven zwar noch nicht gänzlich kritisch. Während der Bestand der Blutgruppen A positiv, AB positiv, 0 positiv und AB negativ im normalen Bereich liege, fehlen die Blutgruppen A negativ und B negativ sowie die Universalspender-Blutgruppe 0 negativ.

„Bei 0 negativ ist die Lage wirklich sehr ernst“, sagt Rolf Zarberg vom DRK-Blutspendedienst Hessen. Die Zahl der Blutkonserven, die in Hessen gebraucht werden, schwankt stark. „Aber in der letzten Woche waren es 1176 Blutpräparate, die wir an die Kliniken in Nordhessen geliefert haben“, so Zarberg.

Mit einer Blutspende können bis zu drei Menschenleben gerettet werden. Denn aus einer Spende werden drei Präparate gewonnen: Erythrozyten, Thrombozyten und Blutplasma. „Neben dem guten Gefühl, Menschenleben zu retten, findet vor der Blutspende auch ein kurzer Gesundheitscheck statt“, sagt der Blutspendereferent.

Dazu gehören zum Beispiel eine Blutdruckmessung und die Bestimmung des Eisenwertes. Außerdem untersucht der DRK-Blutspendedienst das gespendete Blut auf Antikörper und verschiedene Infektionskrankheiten wie Hepatitis, Syphilis und Aids.

Der Eingang zur HNA-Blutspende-Aktion im Kongress Palais, Holger-Börner-Platz 1, ist über die Heinemannstraße durch den Konzertgarten zu erreichen.

Jede Spenderin und jeder Spender erhält – nur an den Tagen der HNA-Blutspende-Aktion und nur solange der jeweilige Vorrat reicht – entweder eine Zwei-Stunden-Karte für die Kurhessen-Therme in Kassel oder eine Cineplex-Capitol Kino-Karte. In Zusammenarbeit mit dem benachbarten H4-Hotel wird es in diesem Jahr auch wieder einen Imbiss geben, teilt Zarberg mit. Während der Corona-Pandemie war das nicht möglich.

Für die HNA-Blutspende-Aktion muss vorab ein Termin vereinbart werden – das geht online oder telefonisch unter 08 00/1 19 49 11.