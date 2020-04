Lebensmittelhändler appellieren an ihre Kunden: Ostereinkauf früh planen

Genug Ware ist da: Marco Wenzel, Leiter des Edekamarktes in der Nordstadt bittet – wie viele seiner Kollegen – die Kunden, den Ostereinkauf schon frühzeitig in den kommenden Tagen zu erledigen.

Der Lebensmittelhandel befürchtet trotz der Corona-Pandemie einen Osteransturm. Hinzukommt, dass durch die derzeit geltenden Zugangs- und Abstandsregeln mit Behinderungen beim Einkauf zu rechnen ist.

„Wir befürchten, dass es Schlangen vor den Märkten geben wird“, sagt Martin Schüller, Geschäftsführer Einzelhandelsverband Hessen-Nord.

Viele Lebensmittelhändler appellieren deshalb, schon frühzeitig einzukaufen – darunter unter anderem Rewe, Penny, Tegut, Edeka und Real. Sie alle betonten, dass die Lebensmittelversorgung gesichert sei und man sich darum keine Gedanken machen müsse. „Hamsterkäufe sind nicht nötig“, sagt auch Martin Schüller. Man müsse immer auch an andere denken. Es sei für alle genug da.

„Wir schauen natürlich jetzt schon auf die nächste Woche, da wird sich das Einkaufsverhalten wegen der Feiertage vermutlich noch mal deutlich ändern“, sagt Matthias Pusch, Pressesprecher von Tegut. „Unser Appell an die Kunden ist, sich die Einkäufe einzuteilen. Lieber schon jetzt das eine oder andere Teil besorgen und nicht alles am Gründonnerstag.“

Für alle Kunden und Marktmitarbeiter wäre es eine große Hilfe, wenn die Lebensmitteleinkäufe bestmöglich auf die nun kommenden Tage verteilt werden, heißt es von Rewe. Alle, die dazu die Möglichkeit haben, sollten zumindest Teile ihrer Ostereinkäufe vorziehen. Nur so könnten der Gründonnerstag und der Karsamstag entlastet werden.

Auch Marco Wenzel, Leiter des gleichnamigen Edekamarktes in der Nordstadt, befürchtet, dass es in der kommenden Woche zu Wartezeiten vor seinem Laden kommen könnte. In den vergangenen Jahren sei es immer so gewesen, dass die meisten am Gründonnerstag nach der Arbeit kommen.

Nach den Hamsterkäufen zu Beginn der Coronakrise hat sich die Nachfrage jetzt wieder normalisiert, bestätigt Martin Schüller. Bislang sei es auch so, dass weiterhin der Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag nicht geöffnet sei. Auch an Gründonnerstag muss ab 20 Uhr geschlossen sein. Bislang sei ihm da noch keine Lockerung des Ladenschlussgesetzes bekannt. Das führe natürlich zu einer Verdichtung, weil die Kunden für mehrere Tage einkaufen müssten. Ob das in diesen Zeiten sinnvoll sei, könne man durchaus infrage stellen.