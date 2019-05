Lebensrettern Mut machen: Besucher übten Wiederbelebung beim Kasseler Herztag

Herzkrankheiten bleiben weiterhin die Haupttodesursache in Deutschland. Trotz gesunkener Zahl sterben immer noch bundesweit 338 000 Menschen pro Jahr an Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Das ergab der Herzbericht, den die Deutsche Herzstiftung kürzlich veröffentlichte. Seit 40 Jahren hat der Verein es sich zur Aufgabe gemacht, mit Aktionen über unter anderem Herzkrankheiten und Therapiemöglichkeiten aufzuklären. Mit Unterstützung der Kasseler Sparkasse veranstaltete der Verein am Samstag zum 15. Mal den Kasseler Herztag, bei dem schon vor Beginn Andrang herrschte, trotz sommerlicher Temperaturen. Besucher konnten sich bei Vorträgen über das Herz informieren, an Messaktionen für beispielsweise Cholesterin, Blutdruck und Blutzucker teilnehmen und mit Experten ins Gespräch kommen.

Andreas Brämig, Notfallsanitäter und Ausbilder im Rettungsdienst beim Deutschen Roten Kreuz, brachte etwa den Besuchern näher, wie ein automatisierter externer Defibrillator, kurz AED, funktioniert. „Das Gerät zu bedienen ist kinderleicht“, sagt Brämig. „Sollte es zu einem Notfall kommen, sollte niemand zögern, das Gerät zu benutzen. Man kann nichts falsch machen. Nicht einmal als Laie“, betont er.

+ Kleiner Pieks: Maike Schirmer nimmt Heinrich Matejko Blut ab, um seinen Blutzucker zu messen. © Pia Malmus

Das Gerät spreche mit dem Nutzer und erkläre Schritt für Schritt, was man in einem Notfall tun muss. „Das Gerät misst selbstständig, ob ein Schock nötig ist. Wenn nicht, gibt es auch keinen ab“, so Brämig. Bis der Rettungsdienst eintreffe, den man immer zuerst anrufen sollte, könne das Gerät, mit entsprechender Herzdruckmassage und Beatmung, das „Herzchaos“ beseitigen und so die Lebenschance verbessern.

Für seine jahrelange ehrenamtliche Mitarbeit bedankten sich die Kasseler Sparkasse und die Deutsche Herzstiftung bei Peter Zeuner, der als ehrenamtlicher Mitarbeiter eine Brücke zwischen Arzt und Patient sowie Ansprechpartner für Fragen rund um das Thema Herz-Kreislauferkrankungen war. Zeuner, der den Kasseler Herztag initiierte, verabschiedet sich in den Ruhestand.

Fünf Tipps für ein gesundes Herz