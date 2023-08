Leichte Schäden auf Karlswiese in Kassel nach Techno-Festival

Von: Anna-Laura Weyh, Matthias Lohr

Zwei Tage nach der großen Techno-Party: Der Rasen der Karlswiese vor der Orangerie ist durch die 14 000 Besucher des Sola-Festivals in Mitleidenschaft gezogen worden. © Anna Weyh

Nach dem Sola-Festival in Kassel am Wochenende sehen Wege und Grün rund um den Veranstaltungsort mitgenommen aus. Hessen Kassel Heritage äußert aber keine Bedenken.

Kassel – Das Sola-Festival begeisterte am Samstag die Massen. 14 000 Techno-Fans feierten auf der Karlswiese vor der Orangerie. Wenige Tage danach sehen die Wege und das Grün an einigen Stellen ramponiert aus. Hessen Kassel Heritage (HKH) äußert aber keine Bedenken dahingehend und ist auch mit dem Verlauf der Veranstaltung zufrieden. Doch zumindest ein Anwohner kritisiert die Parkverwaltung.

Die Karlswiese

Eine Veränderung der Karlswiese ist sichtbar, dem kann man nicht widersprechen. Besonders deutlich wird das direkt vor der Orangerie, wo ein Streifen des Grüns durch eine Absperrung vor den Besucherinnen und Besuchern des Sola-Festivals am Samstag geschützt war, nun weiterhin im saftigen Grün erstrahlt – dagegen fällt die Tanzfläche des Sola-Festivals ab.

Die Karlswiese ein Stück weiter hinten – hier haben am Wochenende 14 000 Menschen zu Elektro-Musik gefeiert – ist platt und welk, hier und dort sind einige matschige Stellen sichtbar. Doch das sonnige und trockene Wetter am Samstag hat wohl schlimmere Schäden verhindert. Gestern war die Bühne vor der Orangerie bereits abgebaut. Die letzten Lieferwagen transportierten Getränkereste und Sanitäranlagen ab.

Der Anwohner

Harald Kimpel wohnt seit 42 Jahren in der Orangerie. Am Samstag hat er die meiste Zeit woanders verbracht, „denn in der Orangerie wackelte die Wand“, wie er sagt. Trotzdem findet der 73-Jährige, dass man die Lärmbelästigung für einen Tag ertragen könne. Bedenklich ist für Kimpel jedoch „die zunehmende Privatisierung des öffentlichen Raums und die Intensität, mit der hier eine kommerzielle Veranstaltung in die Karlsaue eingreifen darf“.

Jeder Radfahrer solle am liebsten des Geländes verwiesen werden, aber vor und nach dem Sola-Festival würden die Wege mit dem schwersten Gerät „zerfahren“.

Die würden nun heftig aussehen: „Die Gärtner werden in den nächsten Wochen ihre Mühe haben, Wege und Rasen wieder herzurichten.“ Positiv bewertet der Kunsthistoriker jedoch, dass um 22 Uhr Schluss war und die Massen still nach Hause gingen: „Beim Zissel sieht das regelmäßig anders aus.“

Die HKH

Hessen Kassel Heritage ist zufrieden: „Wie auch im letzten Jahr lief die Zusammenarbeit gut. Der Rasen sieht beansprucht aus, er wird sich aber schnell wieder erholen“, teilt Pressesprecherin Lena Pralle mit. In diesem Jahr gab es – anders als im vorigen Jahr – keinen Rasenschutz im Bereich direkt vor der Orangerie.

Pralle begründet: „Die Erfahrungen des letzten Jahres haben gezeigt, dass der Rasen nach einer Tagesveranstaltung mit der Belastung durch das Festival gut zurechtkommt.“ Wenn das Sola-Festival über mehrere Tage dauern würde, hätte die HKH wieder auf einen Rasenschutz bestanden, heißt es.

Dass das Festival vor der Orangerie stattfinden dürfe, sei eine individuelle Entscheidung: „Für alle Veranstaltungen gelten die gleichen Regeln. Es wird abgewogen und mit dem Veranstalter besprochen, welche Auflagen zu erfüllen sind.“ Der HKH liegen noch keine Informationen darüber vor, ob das Sola-Festival im kommenden Jahr wieder stattfinden werde.