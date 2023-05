Leichtkradfahrer aus Kassel stirbt bei Unfall in Wabern

Von: Anna-Laura Weyh

Teilen

Symbolbild © Carsten Rehder

In Wabern im Schwalm-Eder-Kreis kam es am Samstag, 20. Mai, zu einem Unfall, bei dem ein Mann aus Kassel starb.

Kassel/Wabern – In Wabern im Schwalm-Eder-Kreis ist am Samstag, 20. Mai, gegen 15.30 Uhr ein 76-jähriger Leichtkradfahrer aus Kassel tödlich verletzt worden. Auf der Kreisstraße 12 am Abzweig zur Bundesstraße 254 kam es zu dem Verkehrsunfall.

Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 72-Jähriger aus dem Landkreis Schwalm-Eder mit seinem Pkw aus Richtung Wabern kommend auf die B 254 abbiegen, als er den Leichtkradfahrer übersah und es zum Zusammenstoß kam. Dabei wurde der Leichtkradfahrer tödlich verletzt und ist noch an der Unfallstelle gestorben, heißt es. Der Pkw-Fahrer erlitt einen Schock. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 8000 Euro.

Die Polizeistation Fritzlar habe mit der Staatsanwaltschaft Kassel die Ermittlungen aufgenommen, auch ein Gutachter wurde hinzugezogen. Die B 254 war bis 18 Uhr voll gesperrt. Neben den Beamten der Polizeistation Fritzlar waren zwei Rettungswagen und ein Notarzt an der Unfallstelle eingesetzt.