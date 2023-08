Letzte Ferienwoche in Kassel: Wetter meistens bewölkt mit Regenschauern

Von: Jacob von Sass

Teilen

Die Wettervorhersage für die letzte Woche der Sommerferien in Hessen sieht nicht gerade rosig aus. Zum größten Teil ist es bewölkt mit Regenschauern.

Kassel – Gleich zwei schlechten Nachrichten für alle Schüler in Hessen: Zum einen ist am Montag (28. August) die letzte Woche der Sommerferien angebrochen. Zum anderen spielt das Wetter trotz der Jahreszeit nicht richtig mit und die Sonne lässt in den nächsten Tagen größtenteils auf sich warten. So ist es montags laut des Deutschem Wetterdienst (DWD) im ganzen Bundesland meistens bewölkt. Im Süden sind auch Regenschauer möglich. Die Höchsttemperaturen erreichen heute maximal 21 Grad. Vergangene Woche warnte der DWD noch vor starken Gewittern.

Wetter in Hessen: Letzte Woche der Sommerferien in Kassel bewölkt mit Regenschauern

Am Dienstag (29. August) startet der Tag in Hessen wieder mit einer Wolkendecke. Von Westen kommend sind dann im Laufe des Vormittags überall Schauer möglich. Abends kann es dann aber wieder etwas aufklaren. Die Höchstwerte liegen bei maximal 20 Grad. Mittwochs (30. August) sieht es dann leider nicht viel besser aus. Tagsüber ist es bewölkt und leichter Regen ist möglich. Die Temperaturen sind etwas wärmer und liegen zwischen 19 und 22 Grad.

Dunkle Wolken ziehen über einem Weizenfeld am Himmel auf. © Marius Bulling/dpa/Symbolbild

Zum Wochenende weichen die dichten Wolken in Hessen noch einmal ein bisschen der Sonne

Auch der Donnerstag (31. August) kommt mit Wolken und Regen. In Nordhessen sind allerdings mehr Schauer als im Süden möglich. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 18 und 22 Grad. In höheren Lagen bei maximal 16 Grad. Am Freitag (1. September) wird es dann mit maximal 26 Grad wieder etwas wärmer. Im ganzen Bundesland ist ein Mix aus dichten Wolken und Sonne möglich.

Am letzten Ferienwochenende (2.-3. September) können alle Schüler dann nochmal etwas vor dem Schulstart die Sonne tanken. In ganz Hessen soll das Wetter mit Temperaturen von bis zu 26 Grad und einigen Sonnenstunden die Menschen ins Freie locken. (Jakob von Sass)