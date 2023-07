Letzter OB-Termin mit Zissel-Hoheiten im Kasseler Rathaus

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Letztes offizielles Foto als Oberbürgermeister: Christian Geselle mit Zisselprinzessin Laura Frahm (von links), Zisselkönigin Jasmin Passero, Fullenixe Johanna Hörmann und Zisselpräsidentin Christina Hackenberg. © Dieter Schachtschneider

Die Verabschiedung der Zisselhoheiten war am Dienstag der letzte offizielle Termin von Kassels Oberbürgermeister Christian Geselle.

Kassel – Für vier Menschen war es am späten Dienstagnachmittag der letzte offizielle Termin in ihrem Amt: Oberbürgermeister Christian Geselle empfing in der Seitenhalle des Rathauses die Zisselhoheiten der Saison 2022/2023, um sich bei den drei jungen Frauen, Zisselkönigin Jasmin Passero, Zisselprinzessin Laura Frahm und Fullenixe Johanna Hörmann, für ihren Einsatz für das Volksfest und die Stadt Kassel zu bedanken. „Ihr habt das mit viel Charme, Witz und Engagement gemacht“, sagte Geselle über die Frauen, die Kassel im vergangenen Jahr nicht nur beim Zissel, sondern bei vielen Veranstaltungen außerhalb der Stadt würdig vertreten hätten.

Als „alter Zisselfreund“ habe er es sich nicht nehmen lassen, diesen Termin noch als Oberbürgermeister wahrzunehmen, sagte Geselle.

Der Empfang im Rathaus ist sein letzter offizieller Termin als Stadtoberhaupt gewesen. Bei der Amtseinführung seines Nachfolgers Sven Schoeller wird Geselle am Freitag nämlich nicht anwesend sein. Er verabschiede sich jetzt in den Resturlaub, sagte der 47-Jährige vor den Gästen. Vertreter des Zissels, der Wehlheider Kirmes, der Waldauer Entenkirmes, des Karnevals, von Kassel Marketing, der Bundestagsabgeordnete Timon Gremmels sowie Eva Kühne-Hörmann, CDU-Kandidatin im OB-Wahlkampf, waren neben anderen zu dem Empfang erschienen. Kühne-Hörmann war allerdings wohl nicht wegen Geselle anwesend, sondern wegen ihrer Tochter Johanna, die als Fullenixe verabschiedet worden ist. Was er nach der Zeit als Oberbürgermeister vorhat, darüber hat Geselle keine Auskunft gegeben. Er sagte allerdings: „Ich bleibe in Kassel wohnen.“ Zudem kündigte er an, dass er den nächsten Zissel, der vom Freitag bis Montag, 4. bis 7. August, an der Fulda gefeiert wird, besuchen wird. Das muss er wohl auch. Denn schließlich wird er bei der Eröffnung des Volksfests am Freitagabend mit der Paul-Heidelbach-Medaille ausgezeichnet, wie Christina Hackenberg, Präsidentin des Zissels, ankündigte.

Seit 1984 verleiht der Zissel die Paul-Heidelbach-Medaille. Damit wird an den Dichter, Journalisten und Heimatforscher Paul Heidelbach erinnert, der unter anderem die Geschichte der Wilhelmshöhe erforscht hat.

Mit der höchsten Ehrung, die der Zissel zu vergeben hat, werden seit 1984 Verdienste um die Pflege der Mundart und der Heimatgeschichte gewürdigt.

Geselle habe sich in seiner Amtszeit sehr für die Stadt und die Institutionen engagiert. „Du hast Tolles erreicht“, sagte Hackenberg. Geselle habe die Vereine, den Karneval und den Zissel unterstützt, so Hackenberg. Geselle werde immer ein Teil des Zissels bleiben. Verabschiedet wurde er mit einem dreifachen „Fullewasser, Fullewasser, hoi, hoi, hoi.“ (use)