Wegen Lichtverschmutzung: Jugendliche kennen den Sternenhimmel nicht mehr

Wegen der Lichtverschmutzung ist es immer schwieriger, Sterne zu beobachten. In Kassel wird am Tag der Astronomie eine Messstation eingeweiht, mit der die Lichtverschmutzung untersucht werden soll.

Der Tag der Astronomie an diesem Samstag widmet sich bundesweit dem Thema Lichtverschmutzung. Wir sprachen darüber mit Klaus-Peter Haupt, Leiter des Schülerforschungszentrums Nordhessen (SFN). Auf der dortigen Sternwarte wird am Samstag eine Messstation eingeweiht, mit der künftig Lichtverschmutzung in Kassel untersucht werden soll.

Was versteht man unter Lichtverschmutzung?

Gemeint ist damit, dass es nachts nicht mehr richtig dunkel wird durch das viele Licht, das wir produzieren. Straßenlaternen, beleuchtete Gebäude und anderen Lichtquellen verschmutzen sozusagen den Nachthimmel. Durch Staub und Schadstoffpartikel in der Erdatmosphäre wird das Licht der Städte zurückgeworfen, sodass der Himmel sich zusätzlich aufhellt.

Warum ist das ein Problem? Vielen Menschen ist es im Dunkeln ja nicht ganz geheuer.

Das stimmt. Die Helligkeit wird von vielen als angenehm empfunden. Ein Problem ist aber, dass unser biologischer Rhythmus durcheinandergerät. Wenn es draußen dunkel wird, ist das für unseren Organismus das Signal, zur Ruhe zu kommen. Durch die dauernde Helligkeit wird das gestört. Für Tiere und Pflanzen sind die Folgen gravierend. Insekten zum Beispiel verenden an Straßenlaternen. Vögel werden auf ihrem Zug nach Süden oder zurück in den Norden durch das helle Licht in ihrer Orientierung gestört.

Wie stark ist die Lichtverschmutzung in Kassel?

Ziemlich stark. In Berlin oder Frankfurt ist es natürlich noch viel schlimmer. Und in Tokio ist es eine Katastrophe, da sieht man gar keine Sterne mehr. In meiner Jugend konnte man in Kassel am Stadtrand noch die Milchstraße und die Andromedagalaxie mit freiem Auge sehen. Heute ist das kaum noch möglich. Das Licht von Kassel verschmutzt auch das Umland, man merkt das noch in bis zu 20 Kilometer Entfernung. Selbst auf dem Dörnberg wird es dadurch nicht mehr richtig dunkel. In meiner Jugend war der Himmel dort fast so schön wie heute in den Alpen.

Nimmt das Phänomen zu?

Subjektiv sage ich ganz klar: Ja. Allein durch die Umstellung auf LED-Laternen wird die Lichtverschmutzung noch schlimmer werden. Aber noch haben wir keine Messwerte für Kassel. Mit dem neuen Messgerät, das wir für das Schülerforschungszentrum angeschafft haben, können wir künftig die Lichtverschmutzung quantifizieren und überprüfen, ob und wie stark sie tatsächlich zunimmt.

Lichtverschmutzung: Das Messgerät

Wie funktioniert das Messgerät?

In dem Gerät ist eine Linse, die wie der Belichtungsmesser einer Kamera fungiert. Das Gerät nimmt aus einem etwa 20 Grad schmalen Bereich des Himmels das Licht auf. Es fällt auf eine Art hochempfindliche Solarzelle, die das Licht in Strom umwandelt. Gemessen wird in der Einheit „mag“, das steht für Magnitude. Bis zur 6. Magnitude kann man die Sterne bei absolut dunklem Himmel mit freiem Auge sehen. In Kassel haben wir Werte um 3 mag. Man sieht zwar Sterne, aber nur noch die hellsten.

Was haben Sie mit dem Messgerät vor?

Eines ist fest auf dem Dach des Schülerforschungszentrums installiert. Dort können wir überprüfen, wie sich die Lichtverschmutzung in Kassel verändert, etwa auch durch Witterungsbedingungen. Außerdem haben wir ein transportables Gerät angeschafft. Zwei 15-jährige Mädchen aus Bad Wildungen wollen damit im Kellerwald und in Kassel die Lichtverschmutzung an verschiedenen Orten untersuchen. Sie wollen herausfinden, was die Hauptquellen der Lichtverschmutzung sind und was man ändern könnte.

Was bedeutet die Lichtverschmutzung für die astronomische Beobachtung des Sternenhimmels?

Professionelle Sternbeobachtung ist in Deutschland gar nicht mehr möglich. Auf dem europäischen Festland gibt es keine Forschungssternwarten mehr, die sind alle ausgesiedelt nach Chile für den Südhimmel und die Kanarischen Inseln für den Nordhimmel. Die Lichtverschmutzung ist aber aus meiner Sicht in erster Linie ein kulturell-ästhetisches Problem.

Was meinen Sie damit?

Jugendliche kennen den Sternenhimmel nicht mehr. Er ist so schlecht zu sehen, dass er nicht mehr beeindruckend ist. Die Kenntnis, dass wir auf einem Planeten leben und von Milliarden von Sternen umgeben sind, ist nur noch eine Mitteilung im Internet, aber kein eigenes Erlebnis mehr. Das ist gefährlich: Es führt zur Selbstüberschätzung des Menschen. Auch moderne Planetarien können das nicht ersetzen. Es gibt dort vor allem Show-Effekte, aber kaum noch den Blick auf den normalen Sternenhimmel.

Also wäre es das beste, der illuminierte Herkules, das Kunstwerk Laserscape und Lichtkegel über Discos abgeschaltet?

Diese Sky-Beamer über Discos sind ganz schlimm! Der Herkules hingegen wird wochentags ab 23 Uhr abgeschaltet, und der Laserstrahl ist sehr schmal und nur selten an. In der Innenstadt hingegen sind viele Gebäude von unten nach oben angestrahlt: Friedericianum, Staatstheater, Kaufhof – da ist es taghell. Und je heller die Straßenbeleuchtung ist, desto heller werden die Gebäude angestrahlt, um sich abzusetzen. Man müsste überlegen, an welchen Stellen man die Beleuchtung reduzieren kann. Man will ja auf den Königsplatz nicht mitten in der Nacht lesen.

Tag der Astronomie

Zum bundesweiten Tag der Astronomie am Samstag, 30. März, bietet die Sternwarte auf dem Schülerforschungszentrum Nordhessen (Parkstraße 16) ein umfangreiches Programm. Die Sternwarte hat von 15 Uhr bis 23 Uhr geöffnet (bei Bewölkung bis 21 Uhr).

17 bis 19 Uhr: Workshop für angehende Astrofotografen zur Nachbearbeitung astronomischer Fotografien, mit Mark Woskowski

15.15 - 15.45 Uhr: „Sonnenfinsternisse im nächsten Jahrzehnt“, Vortrag von Jonas Plum

16 - 16.45 Uhr: „Lichtverschmutzung als kulturelles Problem“, Vortrag von Klaus-Peter Haupt

16.45 Uhr: Einweihung der ersten Lichtverschmutzungsmessstation Nordhessens und Verstellung der Nachwuchsforscherinnen: Nastja und Aljona Marsor aus Bad Wildungen

17.15 -18 Uhr: „Wie kann man mit dem Mondlicht die Erdatmosphäre erforschen?“ Vortrag von Referent: Ilian Eilmes

18.15 - 18.45 Uhr: „Meteorströme im nächsten Jahr“, Vortrag von Jonas Plum

19 - 20 Uhr: „Was ist gekrümmter Raum?“, Vortrag von Klaus-Peter Haupt

17 Uhr und 21 Uhr: Halbstündige Führungen durch die Labore des SFN

22 Uhr: Sternbilderkunde (mit Laser)

Weitere Infos unter

www.astronomiekassel.blogspot.com