10 Jahre Logflex Cargo Logistics GmbH in Kassel

Logflex Cargo wuchs vom Zwei-Mann-Betrieb zum renommierten Logistik-Unternehmen der Speditionsbranche.

+ © Foto: Hartmut Neugebauer 10 Jahre Logflex Cargo Logistics GmbH: Die Geschäftsführer Kristian Cuckson (links) und Ralf Kalauch haben aus ihrer Vision in 10 Jahren einen erfolgreichen Betrieb in der Logistik-Branche aufgebaut. © Foto: Hartmut Neugebauer

Was in 2010 mit der Vision zum Aufbau einer Stückgut-Logistik am Standort Kassel begann, hat sich mittlerweile zu einem renomierten Logistik-Unternehmen mit 20 Mitarbeitern und 50 Sattelzügen entwickelt, das Kunden in Deutschland und ganz Europa bedient.