Fachkundige Beratung der Apotheke lässt sich nicht ersetzen

1971 wurde die erste Apotheke der Familie Lorenz in der Heinrich-Nordhoff-Straße gegründet, 1973 folgte die zweite Apotheke am Rathaus und 1975 rundete das Reformhaus neben der Neuen Apotheke das Angebot ab. Alexandra Lorenz übernahm 2005 und 2008 die Betriebe und führt sie seitdem gemeinsam mit ihrem Team.

„Wir sind Ihre Ansprechpartner in Sachen Gesundheit und Ernährung“, sagt die Apothekerin, „aber auch in Sachen Kosmetik, Körperpflege und Hilfsprodukten beraten wir Sie sehr gerne.“

+ Fachkundige Beratung: Im Reformhaus berät die Ernährungsberaterin Britta Wolf die Kundinnen und Kunden unter anderem in Sachen gesunde Lebensmittel.

Neu ins Programm wurde vor kurzem erst die Kosmetikserie „Caudalie“ aufgenommen, die das bestehende Sortiment bestens ergänzt. Aber nicht nur auf diese Serie gewährt die Lorenz-Apotheke den Inhabern einer Baunataler Shopping-Card in der Zeit vom 1. – 10. September 2017 10 % Rabatt. Dieser gilt für alle nicht verschreibungspflichtigen Artikel. Also auch zum Beispiel für Sonnenschutz, Antihistaminika oder Hautpflegeprodukte. „Sie können sich aber zum Beispiel auch eine Packung Aspirin oder Alka Seltzer vergünstigt kaufen“, so Alexandra Lorenz augenzwinkernd, „falls der letzte Wein beim bevorstehenden Weinfest schlecht gewesen sein könnte…“