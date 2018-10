Lust auf lila Gemüse: Buntes zieht Blicke nicht nur an Halloween auf sich

Ein Hingucker auf dem Teller: Stefan Ullrich bieten an seinem Stand violetten Grün- und Blumenkohl an. Der Zierkohl (rechts) eignet sich nur zu Dekozwecken.

Kassel. Sie sind ein Hingucker: Violetter Blumenkohl, Kohlrabi und Möhren ziehen die Blicke auf sich. Vielfach wird das bunte Gemüse zu Halloween angeboten, aber nicht nur.

Was in den USA und in Kanada weit verbreitet ist, ist in Deutschland noch relativ selten. Hier ist es eher Glückssache, wenn der Gemüsestand diese Besonderheit anbietet. „Beim Rotkohl ist die rote Farbe selbstverständlich, bei Blumenkohl hingegen sorgt sie immer noch für Verwunderung“, sagt Stefan Ullrich von der gleichnamigen Gärtnerei aus Fuldatal.

Dabei handele es sich bei dem farbenfrohen Gemüse nicht um künstliche Färbungen, was die Intensität der Farbe leicht vermuten lässt, sondern um natürliche Inhaltsstoffe – sogenannte Antocyane, die unsere Zellen vor Alterung und Entartung schützen. Auch ein Großteil der Superfood-Produkte wie beispielsweise Drinks mit Acai- oder Aroniabeeren nutzen die positiven Eigenschaften.

Abwechslung auf dem Teller

„Wir bieten diese Sorten, die wir auch selbst anbauen an, um den Kunden in erster Linie Abwechslung auf dem Teller zu ermöglichen“, sagt Ullrich. Gastronomiebetriebe würden das Angebot nutzen, Privatpersonen seien oft erst mal skeptisch, wenn sie die ungewohnte Färbung sehen. Besonders viele Antocyane sind in Auberginen, in vielen Beeren (Acai-Beere, Aroniabeeren, Brombeeren, Heidelbeeren, Gojibeeren, Himbeeren Johannisbeeren), Trauben, Kirschen, in Blutorangen, roten Zwiebeln oder im Rotkohl enthalten. Geschmacklich macht es allerdings keinen Unterschied, ob der Blumenkohl jetzt weiß oder violett ist. Auch bei der Zubereitung macht die Färbung keinen Unterschied. Beim Kochen geht allerdings ein Großteil der Farbe verloren, und der Blumenkohl hat oft nur noch einen leichten violetten Schimmer. Das kann man verhindern, indem der Blumenkohl nur über Wasserdampf gegart wird, oder man gibt einen Schuss Essig ins Kochwasser. So kann, wie auch beim Rotkohl, verhindert werden, dass die schöne Farbe ausgeschwemmt wird, empfehlen Experten.

Beim Discounter Lidl werden die farbigen Gemüsesorten beispielsweise speziell zu Halloween angeboten: „In unseren Filialen bieten wir lila Kartoffeln zu Feiertagen wie beispielsweise Weihnachten und Ostern an, lila Möhren und Kohlrabi ausschließlich zu Halloween“, heißt es auf Anfrage. Bei dem Gemüse handele es sich um alte Sorten, die aufgrund ihrer auffälligen Farbe zu besonderen Anlässen immer beliebter würden.

Stefan Ullrich bietet an seinem Stand, mit dem er auf dem Wochenmarkt in Wehlheiden und Baunatal vertreten ist, unter anderem violetten Blumen- und Grünkohl an.

Am Stand von Petra Schminke auf der Freifläche der Markthalle gibt es beispielsweise lila Topinambur, eine Erdartischocke, die in Richtung Kartoffeln geht. Außerdem die dunkle Salattomate „Indigo Rose“, die einen hohen Antocyangehalt hat.

Woher kommt die violette Farbe?

Violette Gemüsesorten sind ein Hingucker in Ladenregalen und auch später auf dem Teller. Dr. Johannes Kahl ist Professor im Fachbereich Ökologische Agrarwissenschaften an der Uni Kassel. Er erklärt, was es mit der ungewöhnlichen Farbe auf sich hat und warum das bunte Gemüse besonders gesund ist.

Wie kommt die violette Färbung zustande?

Johannes Kahl: Die violette Färbung kommt durch bestimmte Inhaltsstoffe von Pflanzen zustande. Im Gegensatz zu den für unsere Ernährung primär wichtigen Eiweißen, Fetten und Kohlenhydraten werden diese Stoffe als sekundäre Pflanzeninhaltsstofffe bezeichnet. Zu dieser Stoffklasse gehören Tausende verschiedener Stoffe, die man zu Gruppen zusammenfassen kann. Eine solche Gruppe sind die Anthocyane. Diese färben die Gemüse violett. Für uns bekannte violette Färbung haben beispielsweise Rotkohl oder Brombeeren, während diese Färbung bei manchen Gemüsesorten wie Möhren oder Blumenkohl für uns heute eher ungewohnt ist.

Handelt es sich bei den farbigen Varianten um speziell gezüchtete Sorten?

Kahl: Ja und nein. Zunächst erst mal ist die violette Färbung eine ganz natürliche Sache. Es gibt solche violett gefärbten Sorten schon lange, das macht die Diversität in der Natur aus. Einige kennen wir wie den Rotkohl oder die Brombeere, andere sind bei uns in anderer Farbe bekannt aber in Violett in anderen Ländern kulturell akzeptiert. Aber seit einiger Zeit werden auch spezielle Sorten daraufhin gezüchtet.

Ist das farbige Gemüse vor allem ein optischer Hingucker?

Kahl: Die violette Färbung wird dann ein Hingucker, wenn sie an Gemüsen sichtbar wird, die wir in anderer Farbe kennen wie Möhren, die wir hier eher mit einer orangenen Farbe verbinden, oder Blumenkohl. Dass Brombeeren so gefärbt sind, ist für uns bekannt, da gucken wir nicht mehr hin. Neben der Farbwahrnehmung sieht es nach momentanem Stand der Wissenschaft so aus, da diese gefärbten Gemüse auch wegen den Anthocyane aufgrund deren antioxidativer und antimikrobieller Wirkung eine Gesundheitsbedeutung haben. Aber deshalb muss ich nicht violette Möhren essen: Mehr Gemüse und Obst ist eine grundlegende Ernährungsempfehlung, egal ob orange oder violett.