Männer spannen Slackline über die Fulda in Kassel

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Zwei Männer haben eine Slackline über die Fulda gespannt. © Imago

Bei einer Streifenfahrt auf der Fulda haben Beamte der Wasserschutzpolizei Kassel Kassel am Sonntagmittag eine über den Fluss gespannte Slackline entdeckt, die nicht genehmigt worden war.

Kassel - Nach Angaben von Alexander Lorch, Leiter der Wasserschutzpolizei, haben seine Kollegen gegen 13.45 Uhr die Slackline gesehen. Das etwa 70 Meter lange Seil sei an einem Baum am Rondell und an einem Baum auf der gegenüberliegenden Uferseite in der Unterneustadt befestigt gewesen. Das Seil habe in einer Höhe von rund 15 Meter sowohl den Rad- und Fußweg überspannt und die Fulda, auf der ein reger Bootsverkehr am Sonntagmittag geherrscht habe.

Die Beamten hätten zwei Männer aufgefordert, einen 31-Jährigen aus Kassel und einen 35-Jährigen aus Bremen, die wohl auf dem Seil unterwegs gewesen wären, die Slackline zu entfernen. Man benötige eine Erlaubnis, wenn man über eine Bundeswasserstraße ein Seil spannen wolle, so Lorch. Eine Genehmigung hätten die beiden allerdings nicht nachweisen können. Die Aktion sei gefährlich für die Männer, aber auch für Unbeteiligte gewesen, so Lorch. Allerdings hätten die Männer mit ihrer Aktion kaum Aufmerksamkeit bei Passanten hervorgerufen.

Die Männer müssen nun mit einem Ordnungswidrigkeitsverfahren rechnen. Da es bislang keine Anhaltspunkte für einen gefährlichen Eingriff in den Schiffsverkehr gebe, also niemand konkret durch die Aktion gefährdet worden sei, sei kein Strafverfahren gegen die beiden eingeleitet worden. (use)