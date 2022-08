Zwei Männer belästigen und berauben Frau in Kassel

Zeugen gesucht

+ © Agentur, dpa Zwei Männer haben am frühen Sonntagmorgen eine Frau in Kassel sexuell belästigt und ausgeraubt. © Agentur, dpa

Zwei Männer haben am Sonntagmorgen eine 40-jährige Frau in der Kölnischen Straße (gegenüber der Karthäuserstraße) sexuell belästigt und anschließend beraubt.

Kassel - Nach Angaben von Polizeisprecherin Ulrike Schaake waren Beamte des Kriminaldauerdienstes und des Polizeireviers Mitte waren gegen 5.25 Uhr wegen der Tat gerufen worden. Bei der Befragung der 40-jährigen Frau aus Melsungen gab diese an, dass sie zuvor auf dem Weg zum Hauptbahnhof war, als sie von hinten von den beiden Männern angesprochen worden sei. Im weiteren Verlauf hätten ihr die Männer an das Gesäß gefasst, woraufhin sie sich wehrte und von den Tätern zu Boden gestoßen wurde, so das Opfer.

Als die 40-Jährige dort lag, entrissen ihr die beiden Unbekannten die Handtasche und flüchteten in Richtung Innenstadt. Die Fahndung der Polizei verlief bislang erfolglos. Ein Passant hatte die Tasche am Sonntagmittag neben einer Rampe hinter dem Nordeingang des Bahnhofs gefunden und bei der Polizei abgegeben. Das Geld und das Handy des Opfers hatten die Täter herausgenommen, bevor sie sich der Handtasche entledigt hatten.

Beschreibung: Beide Täter sollen 20 bis 23 Jahre alt und dunkelhäutig gewesen sein. Einer war 1,70 bis 1,75 Meter groß und trug ein grünes T-Shirt, der zweite Mann war mit einer schwarzen Jacke mit Kapuze bekleidet, so das Opfer. Hinweise: Tel. 0561/9100. (use)