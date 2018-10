Weihnachtsmarkt 2018: Neue Märchenhütte von Starkoch Christoph Brand

Lichtermeer am Friedrichsplatz: Zur Weihnachstszeit strahlt der Märchenweihnachtsmarkt.

Kassel. Neben einer Eisrutsche auf der Treppenstraße wird es auf dem Friedrichsplatz eine neue Märchenhütte von Koch Christoph Brand geben.

„Wir hoffen auf einen Erfolg“, sagt Konrad Ruppert über die Eisrutsche und die neue Glühwein-Pyramide, die sein Sohn Sebastian im Erzgebirge hat fertigen lassen. „Schließlich handele es sich um langfristige Investitionen“, so Ruppert, der auch Vorsitzender des Kasseler Schaustellerverbands ist.

Die 70 Meter lange Eisrutsche, die extra für die Treppenstraße von dem Wasserrutschenhersteller Wiegand Melzer hergestellt worden ist, und die Pyramide, die im unteren Bereich aufgebaut werden soll, gehören zu den neuen Attraktionen des Kasseler Märchenweihnachtsmarktes, der am Montag, 26. November, eröffnet wird.

Und was wird aus dem Stand des Kasseler Koch-Clubs, der traditionell am Fuße der Treppenstraße aufgebaut wird? Der soll weiterhin in diesem Bereich bleiben, versichert Birgit Kuchenreiter, Sprecherin von Kassel Marketing. Der Koch-Club wird auch im Jahr 2018 heiße Getränke und deftige Suppen anbieten. Die Verkaufserlöse werden für einen guten Zweck gespendet.

Eine Aufwertung soll auch der Bereich rund um den Eingang zur Tiefgarage Friedrichsplatz erfahren, wo bislang die „Heiße Quelle“ war. Hier soll die Märchenhütte „Grimms“ eröffnet werden, die der Kasseler Koch Christoph Brand, Geschäftsführer der „Kochen Unplugged GmbH“, in Österreich bauen lässt. Es soll eine urige Märchenhütte mit knisterndem Kaminfeuer und gemütlichem Ambiente entstehen. Hier finden bis zu 64 Besucher an rustikalen Holztischen Platz.

Mit Blick auf die vom Kasseler Künstler Ali Schindehütte liebevoll gestalteten Märchenmotive sollen den Gästen hochwertige Speisen und Getränke geboten werden. Für das Essen ist natürlich auch Betreiber Brand verantwortlich. „Damit heben wir das kulinarische Angebot des Märchenweihnachtsmarktes auf ein neues Niveau – und sprechen gleichzeitig neue Besuchergruppen an, die nun mitten im vorweihnachtlichen Markttreiben Spitzengastronomie in besonderer Atmosphäre genießen können“, sagt Andreas Bilo, Geschäftsführer von Kassel Marketing.

Bei „Grimms“ wird zum Beispiel Winzer-Glühwein ausgeschenkt. Daneben bietet die Märchenhütte eine Vielzahl weiterer Heiß- und Kaltgetränke: vom Märchenpunsch, über einen heißen Winterschlehen-Likör bis hin zum Champagner.

Indische Spezialitäten auf dem Märchenweihnachtsmarkt Kassel

Neben den altbewährten Angeboten mit Bratwurst- und Mandelständen soll es in diesem Jahr erstmals indische Spezialitäten geben. Ebenfalls neu ist der „Eisenofen“, der von Familie Schunk aus Kassel betrieben wird. Hier sollen Bio-Spezialitäten aus regionaler Erzeugung angeboten werden.

Auch ein Stand mit frisch zubereiteten und heiß servierten „Wintersäftchen“ ist neu dabei – unter anderem mit einem speziell für den Märchenweihnachtsmarkt kreierten „Aschenputtel-Saft“.

Der Kasseler Märchenweihnachtstag wird am Montag, 26. November, eröffnet. Er hat täglich (außer vom 24. bis 26. Dezember) von 11 bis 20 Uhr geöffnet, die Gastronomie bis 22 Uhr. Das Programm gibt es im Internet unter www.weihnachtsmarkt-kassel.de