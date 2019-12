Magic Shadows – Eine getanzte Reise in das Land der Schatten

Das amerikanische Bühnen-Spektakel „Magic Shadows“ von Choreograf Adam Battelstein, der ehemalige Kopf, Creative Director und Master Dancer der ebenfalls weltweit erfolgreichen Produktion „Shadowland“, geht mit seinen Spitzen-Akrobaten und verblüffenden Schattenspielen im kommenden Jahr wieder auf Tournee!

Mit über 900 Auftritten in Europa konnte das Tanztheater „Catapult“ bereits Hunderttausende Zuschauer begeistern. Auch die Jury der amerikanischen Talentshow „America’s Got Talent“ war fasziniert und ließ das Ensemble ins Finale einziehen. Am 7. Januar 2020 kommt „Magic Shadows“ in die Kasseler Stadthalle.

Die weite Prärie des Wilden Westens mit ihren Felsenlandschaften, Kakteen und gefährlichen Kojoten: Cowboys sind auf Viehtrieb – plötzlich gelangen sie in feindliches Indianerland, suchen Flucht im nahegelegenen Saloon und geraten in eine waschechte Schießerei mit rauchenden Colts. Diese Geschichte wird so schnell und spannend erzählt, dass die Zuschauer vergessen, dass es sich eigentlich um eine perfekte Illusion handelt. Denn dieses fantasievolle Bühnen-Geschehen wird von erstklassigen Akrobaten allein durch Licht und Schatten inszeniert. Das Schattenspiel gehört zu den ältesten Kulturtechniken der Welt, doch selten konnte es eine größere Strahlkraft entfalten und mehr Begeisterung freisetzen, als in der Erfolgsshow „Magic Shadows“ um das Ensemble „Catapult“.

„Catapult“ und ihre magischen Schatten

Die Ausnahmekünstler aus Amerika haben Zuschauer auf der ganzen Welt mit ihren unglaublichen Schattenillusionen begeistert. Mit jeder Armbewegung, jeder Zehenspitze und jedem Positionswechsel verdrehen die Tänzer nicht nur sich selbst, sondern auch die Fantasie des Publikums. Sie erzählen Geschichten, in dem sie ihre Körper auf magische Weise von einer Form in die andere bringen. Bei „Magic Shadows“ kann man Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ ebenso bestaunen, wie die Geschichte von „Mauzart“, der musikalischen Maus, die im Haus von Wolfgang Amadeus Mozart lebt, kennenlernen. Außerdem nimmt das Ensemble das Publikum mit auf eine Reise von Paris bis nach Peking – und das in weniger als zehn Minuten! „Magic Shadows“ ist ein bunter Mix aus farbenfrohen Geschichten, der die Besucher verblüffen wird. „Catapult“ präsentiert eine großartige Show für die ganze Familie – voller Lachen, Emotionen und wundersamen Transformationen.

Bei „America’s Got Talent“ ins Finale katapultiert

Den internationalen Durchbruch erlangte das Ensemb e mit seinem Auftritt bei „America’s Got Talent“, dem amerikanischen Pendant zu „Das Supertalent“ in Deutschland, im Jahr 2013. Mit ihrer großartigen Performance begeisterten „Catapult“ das Publikum und wurden von der Jury mit stehenden Ovationen bis ins Finale geschickt. Jurorin und Top-Model Heidi Klum schwärmte: „Ihr arbeitet auf einer anderen Ebene der Vorstellungskraft! Es ist so schön zu sehen, was ihr mit euren Körpern hinter der Leinwand erschafft – ihr seid zweifellos der beste Act! Ihr seid einzigartig und sehr speziell.“

Eine kreative „Explosion“

An der Spitze des Kreativ eams steht Gründer und Choreograf Adam Battelstein, der selbst über 20 Jahre Erfahrung als Tänzer mitbringt. Er war Kopf, Creative Director und Master Dancer des Pilobolus Dance Theater (in Deutschland besser bekannt als „Shadowland“), das nach einem Auftritt bei Thomas Gottschalk bereits vor vielen Jahren durch ausverkaufte Konzerthallen in Europa tourte. 2009 gründete er sein eigenes Ensemble – „Catapult“ war geboren und somit der Grundstein für „Magic Shadows“ gelegt.

Bei der Konzeption von „Magic Shadows“ zeigte er ein scharfes Gespür für Formen und seine natürliche Neigung zum Storytelling. Laut Battelstein suche die gesamte Gruppe nach Ideen und sobald eine Richtung festgelegt sei, explodiere die Kreativität. Anschließend beginnt die komplizierte Arbeit zur Erstellung der Schattenbilder: Mit ihren Körpern und leichten Requisiten kreieren die Tänzer Formen; die ineinandergreifenden Bewegungen des aufwändigen Schattentanzes müssen sorgfältig choreografiert werden.

Magic Shadows © © © © © © Catapult © © Catapult © ©

Catapults „Magic Shadows“ ist vollgepackt mit Hunderten von Metamorphosen, die in einzelne Geschichten unterteilt sind und durch Musik und Schatten erzählt werden. Voller Humor und Emotion sorgen die Geschichten für eine faszinierende und kurzweilige Unterhaltung – und jeder Zuschauer wird danach seinen eigenen Schatten mit ganz anderen Augen sehen.