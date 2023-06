Mann fischt Bombe aus der Fulda in Kassel – ihm droht ein Bußgeld

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Teilen

Ein 38-Jähriger fischt mit einer Magnetangel eine zehn Kilogramm schwere Brandbombe aus dem Zweiten Weltkrieg aus der Fulda – das ist verboten.

Kassel – Angeln kann lebensgefährlich sein. Zumindest, wenn man eine Magnetangel auf der Suche nach möglichen Schätzen einsetzt. Diese Erfahrung hat am Pfingstmontag (29. Mai) auch ein 38-jähriger Mann aus dem Landkreis Kassel beim Magnetangeln an der Fulda in Kassel gemacht.

Unweit der Hafenbrücke zog der Mann keine alten Münzen aus dem Wasser, sondern eine am Flussgrund liegende Brandbombe, die etwa zehn Kilogramm schwer gewesen ist. Diese hatte er mit einem starken Magneten und einer Leine ans Ufer gezogen, teilt Alexander Lorch von der Wasserschutzpolizei mit.

In Kassel hat ein 38-jähriger Mann mit einer Magnetangel eine Bombe aus der Fulda gefischt. © Patrick Pleul

38-Jähriger fischt Bombe aus der Fulda in Kassel – Magnetangeln verboten

Glücklicherweise habe der Angler umgehend die Polizei informiert. Einsatzkräfte des Polizeireviers Ost und der Feuerwehr hätten den Fundort bis zum Eintreffen des Kampfmittelräumdienstes gesichert. Die aus dem Zweiten Weltkrieg stammende Brandbombe habe anschließend gefahrlos abtransportiert werden können, so Lorch.

In diesem Zusammenhang weist die Wasserschutzpolizei darauf hin, dass das Magnetangeln an Bundeswasserstraßen, und damit auch an Fulda, Werra und Weser, grundsätzlich verboten ist. Wie in diesem Fall könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich noch Bomben, Granaten oder andere Munitionsreste in den Flüssen befinden und die Gegenstände bei einer unkontrollierten Bergung explodieren.

Neue Dokumente zur Zerstörung Kassels im Zweiten Weltkrieg: Erneut sind private Fotos aus Kassel nach der Bombennacht 1943 aufgetaucht.

Hinzu kämen weitere Gefahren für den Schiffsverkehr, die sich durch ein mögliches Verlagern von metallischen Fundstücken oder durch die ausgeworfene Leinen beim Magnetangeln ergeben. Gegen den Magnetangler wurde deshalb ein Bußgeldverfahren eingeleitet. (use)