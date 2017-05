Mai-Kundgebung: „Kante gegen AfD zeigen“

1000 Teilnehmer

+ Kundgebung auf dem Königsplatz Hier nahmen am Montagvormittag rund 1000 Demonstranten am Tag der Arbeit teil. Foto: Schachtschneider

Kassel. 1000 Menschen nahmen am Montag an der Mai-Kundgebung auf dem Königsplatz teil. Danach wurde das Maifest an der Drahtbrücke gefeiert.