Der Mai bleibt regnerisch: Kühles Wetter setzt sich in der kommenden Woche fort

Das Wetter bleibt wechselhaft: Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) setzt sich die Kaltfront in der zweiten Maiwoche fort. Ab Mitte der Woche soll es dann aber wieder freundlicher werden.

Nach den Schneefällen in der Region am Samstag soll der Sonntag freundlicher beginnen. Am Nachmittag wird es allerdings wieder ungemütlicher. Laut DWD soll es wieder zu Schauern kommen, teilweise auch mit Graupeln. In höheren Lagen kann es wieder Schnee geben. In Kassel und Göttingen soll es mit Temperaturen um 10 Grad wieder recht kühl werden. In der Nacht kann es mit bis zu -2 Grad Bodenfrost geben.

Am Montag zeigt sich die Sonne voraussichtlich nur wenig. Vor allem am Vormittag kann es dabei zu Regenfällen kommen. Außerdem wird es windig, zeitweise soll der Wind in starken Böen wehen. Für Kassel und Göttingen sind Temperaturen um 11 Grad vorhergesagt. In der Nacht zu Dienstag kann es erneut zu Bodenfrost kommen.

Wetter in Nordhessen und Südniedersachsen: Ab Mitte der Woche wird es wärmer

Am Dienstag soll es ein wenig wärmer werden. Das Thermometer kann in der Region auf bis zu 15 Grad klettern. Trotzdem herrschen voraussichtlich die Wolken vor und die Sonne zeigt sich nur selten. Laut DWD fällt aber nur vereinzelt Regen.

Eine Rückkehr zum warmen Frühlingswetter ist auch am Mittwoch nicht in Sicht. In der Region steigen die Temperaturen zwar auf bis zu 16 Grad, allerdings soll es im Laufe des Tages vermehrt zu Schauern kommen.

