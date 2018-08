Der Malerbetrieb Reuter & Sohn hat in Kassel eine lange Tradition und ist ein Begriff für Kreativität und Qualität im Malerhandwerk. Das Familienunternehmen kann in drei Jahren bereits sein 120-jähriges Bestehen feiern.

Schon jetzt hat die Firma einen repräsentativen Meilenstein für eine weiterhin gesicherte Zukunft gesetzt: Am Firmensitz des alteingesessenen Unternehmens an der Mombachstraße 23 werden die Mitarbeiter noch dieses Jahr in einen schon fast fertiggestellten Neubau einziehen. Im Hinterhof des Mehrfamilienhauses, in dem die Büromitarbeiter bisher beengt in drei Räumen residierten, ist ein neues, modernes Büro- und Lagergebäude entstanden. Ein wahres architektonisches Schmuckstück, das Mitarbeitern und Kunden von Reuter & Sohn mehr Platz, ein schönes Ambiente und mehr Komfort bietet. Dabei war die Aufgabe für den beauftragten Architekten Rainer W. Nohl vom Architekturbüro Nohl+Partner durchaus eine Herausforderung. Galt es doch auf der sehr überschaubaren Fläche des Hinterhofs auf schwierigem Baugrund mit Auffüllungen aus der Kriegs- und Nachkriegszeit ein zeitgemäßes Gebäude zu errichten.