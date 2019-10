Köstlichkeiten aus Afrika früher genießen

„Mama Afrika“ hat an drei Tagen schon mittags geöffnet – Weihnachtsfeiern buchen

Vor rund drei Jahren hat das „Mama Afrika“ am Entenanger eröffnet und ist inzwischen zur ersten Adresse für Alle geworden, die ostafrikanische Köstlichkeiten im einzigarten traditionellen Ambiente genießen wollen.

Familie Melake hat viele Stammgäste aus allen Generationen gewonnen, die die leckeren, frisch zubereiteten, pikant gewürzten Speisen der gesunden ostafrikanischen Küche zu schätzen wissen. Neben den Liebhabern von Rind-, Hähnchen- und Lammfleisch sowie Fischgerichten kommen hier auch Veganer und Vegetarier voll auf ihre Kosten. Wegen der großen Nachfrage von Firmen und anderen Gästen öffnet die Familie Melake jetzt an drei Tagen in der Woche, freitags bis sonntags, sowie an den Feiertagen schon ab 11.30 Uhr ihr Restaurant.

+ Gericht Maadi: Gemischte Platte Vegan, jeden Mittwoch für 6,50 Zu den leckeren Speisen wie beispielsweise Zilzil Tibsi (Gebratene Rindfleischstreifen mit Zwiebeln und Peperoni), Zigni Berai (Rindfleisch zubereitet in scharfer Tomatensauce mit eritreischer Gewürzbutter, eigenen kulinarischen Kreationen nach ostafrikanischem Rezept oder der gemischten Platte „Maadi“, die es auch in einer fleischlosen Version gibt, kann man originalen Kaffee aus dem eritreischen und äthiopischen Hochland genießen: Jeden Samstag und Sonntag werden die Kaffeespezialitäten ab 18 Uhr während einer ostafrikanischen Kaffeezeremonie im Restaurant geröstet, gemahlen und zubereitet. Übrigens: Montags bietet Familie Melake diebeliebte Maadi-Platte für Fleischliebhaber zum super Sonderpreis an. Mittwochs gibt es die Maadi Platte vegan super günstig.

+ Gericht Maadi: Gemischte Platte mit Fleisch, jeden Montag für 6,50 Schon jetzt nimmt Familie Melake Anmeldungen für Advents- und Weihnachtsfeiern an. Das Restaurant ist auch ideal für Firmenfeiern gerüstet, da es fast 100 Gästen Platz bietet. Bei den Weihnachtsfeiern serviert Familie Melake leckere Lammgerichte, eine reizvolle Alternative zu dem traditionellen deutschen Gänseessen. (pdi)

Restaurant „Mama Afrika“, Entenanger 4,

34117 Kassel, Tel. 0561/78805889,

Öffnungszeiten Montag bis Donnerstag von 17.30 bis 23 Uhr,

samstags, sonntags und Feiertage 11.30 bis 23 Uhr,

www.restaurant-mama-afrika-kassel.de

