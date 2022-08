Zwei neue Mammuts fürs Naturkundemuseum

Italiener liefern zwei neue Modelle – Ab Dezember zu sehen

+ © Bastian Ludwig Bei der Herstellung: ein Bild aus der italienischen Werkstatt, wo das große Wollhaarmammut für Kassel bereits gebaut wurde. © Bastian Ludwig

Das große und kleine Mammut gehören zu den Publikumslieblingen im Naturkundemuseum. Nun werden sie ersetzt durch noch lebensechtere Modelle.

Kassel - Die bisherigen Mammut-Modelle sind in die Jahre gekommen. Immer mal wieder gab es auch Probleme mit Motten, die sich im Pferdehaar der nachgebildeten Tiere einnisteten. Also wurden zwei neue lebensgroße Rekonstruktionen von Wollhaarmammuts bestellt. Anfang Dezember werden die Tiere, die vor über 12 000 Jahren auch in Kassel vorkamen, mit einer Sonderausstellung zum Thema Elefanten dem Kasseler Publikum präsentiert. Sie bleiben dauerhaft im Museum stehen.

Hersteller der haarigen Riesen ist die norditalienische paläontologische Modellbaufirma Di.ma, die schon häufiger für das Kasseler Museum tätig war – unter anderem für die Ausstellung „Tod wie ein „Dodo“. Mithilfe von Mitteln aus dem kommunalen Finanzausgleich des Landes Hessen aus 2021 und 2022 konnte die Anschaffung finanziert werden. In diesem Jahr gab es 81 000 Euro vom Ministerium für Wissenschaft und Kunst. Das Geld wurde allerdings auf Stadt- und Naturkundemuseum aufgeteilt.

Das große Mammut-Modell ist bereits fertig und steht gut verpackt im Depot des Museums. Es wartet dort auf den Start der Ausstellung. Das Jungtier wird derzeit noch in Italien erstellt und soll Ende Oktober geliefert werden. Die Modellbauer arbeiten nach Vorgaben des Kasseler Museums.

Die Anfang Dezember startende Sonderausstellung widmet sich der kulturgeschichtlichen Bedeutung der Elefanten und deren Einfluss auf die Menschheitsgeschichte. Mit dem über 200 Jahre alten Skelett des Goethe-Elefanten besitzt das Museum bereits ein kostbares Exponat. Der indische Elefant lebte einst in der Menagerie von Landgraf Friedrich II. in Kassel. Nachdem das Tier gestorben war, betrieb Wolfgang von Goethe an dessen Schädel seine Studien zum Zwischenkieferknochen.

Neben den Vorfahren der Elefanten wird die Schau ab Dezember natürlich auch lebensgroße Nachbildungen verschiedener Elefantenarten zeigen und klarmachen, wie gefährdet die Tiere sind. Diese Elefanten-Modelle sind aber nur Leihgaben, während die Mammuts dauerhaft in Kassel bleiben werden.

Dafür werden wohl die alten Kasseler Mammuts auf Reisen gehen. Museumsleiter Kai Füldner will sie nach einer gründlichen Reinigung für Wanderausstellungen in anderen Städten einsetzen. (Bastian Ludwig)