„Man wird abgestempelt“: Frauen über das Leben nach der Inhaftierung ihrer Partner

Von: Anna-Laura Weyh

Von heute auf morgen ist alles anders: Zwei Frauen aus dem Landkreis gründen eine Selbsthilfegruppe, nachdem ihre Partner inhaftiert wurden. © Felix Kästle/dpa

Zwei Frauen aus dem Landkreis Kassel sprechen über ihr Leben nach der Inhaftierung ihrer Partner – und gründen eine Selbsthilfegruppe für andere Angehörige.

Kassel – Vor knapp einem Jahr ändert sich alles im Leben von Hannah Siebert und Christina Neumann. Das Spezialeinsatzkommando steht vor der Tür. Die Wohnung wird auf den Kopf gestellt. Ihre Männer landen in Untersuchungshaft. Plötzlich sind beide allein mit Kindern, Haushalt, Arbeit – und auch allein mit ihren Emotionen. Warum das alles passiert, wissen die Frauen aus dem Landkreis Kassel, die eigentlich anders heißen, zu diesem Zeitpunkt noch nicht.

Was folgt, sind quälende Monate voller Ungewissheit mit nur wenig Kontakt zu den Partnern. „Die gesellschaftliche Verurteilung – auch uns als Familie gegenüber – ist teilweise groß. Manche tuscheln oder zeigen auf uns. Diese Blicke sagen mehr als tausend Worte“, sagt Neumann. Sie möchte deshalb gemeinsam mit Siebert eine Selbsthilfegruppe gründen, um andere Angehörige von Inhaftierten zu unterstützen und ihnen beizustehen.

„Ich habe an dem Tag gerade Bolognese gekocht, meine drei Kinder waren zu Hause“, erinnert sich Siebert. Dann bricht das Chaos aus. Ihre Kinder, die im Kita- und Schulalter sind, haben Angst vor den SEK-Beamtinnen und Beamten und weinen fürchterlich, so Siebert. Der Mutter wird die Anklageschrift vorgelegt: 38 Seiten darüber, was ihr Ehemann, mit dem sie seit nahezu zwei Jahrzehnten zusammen ist, getan haben soll. Ein Schock.

Gewusst hat Siebert nichts: „Für die Polizei war es aber Fakt, dass wir Bescheid wissen. Man wird einfach abgestempelt.“ Anzeichen für die krummen Geschäfte der beiden Männer gibt es bis dahin keine. „Wir führen eine super Ehe, haben ein altes Auto und ein Haus finanziert. Wir fahren einmal im Jahr in den Urlaub. Mehr nicht“, sagt Siebert.

Auch Neumann, die das SEK ebenfalls zu Hause besucht hat und deren Partner mit Sieberts Ehemann befreundet ist, sagt: „Wir sind gern gereist, aber wir haben nicht mal ansatzweise gelebt wie Könige.“ Der Schock und die tiefe Traurigkeit über die Inhaftierung sind eine Seite, mit der die Frauen umgehen müssen. Eine andere ist die Stigmatisierung im privaten Umfeld. „Wir haben versucht, relativ offen damit umzugehen. Es gab viele positive Reaktionen, aber auch Probleme in der Schule und im Freundeskreis“, sagt Neumann, die ebenfalls zwei Kinder hat.

Die beiden Frauen kritisieren, wie die Behörden in dieser aufwühlenden Zeit mit ihnen umgehen. „Die Kontaktaufnahme zu unseren Partnern ist nur schwer möglich, Briefe kommen stark verspätet an, Besuche sind selten“, sagt Siebert. Ihr Mann befindet sich aktuell in der Untersuchungshaft in Gießen. Ein Besuch ist dort nur maximal mit drei Personen erlaubt. „Wir treffen ihn nur einmal im Monat. Jedes Mal darf ein Kind nicht mitkommen“, sagt die Mutter.

Neumann muss eine Strecke von insgesamt 600 Kilometern bewältigen, um ihren Partner zu besuchen, und spricht von einem „respektlosen Umgang durch die Beamtinnen und Beamten, die zur Überwachung aus Kassel mitreisten“: „Niemand hat sich uns vorgestellt. Klar, alle wussten, wer wir sind. Aber wir wussten nicht, wer sie sind. Man wird behandelt wie Dreck.“

Ob es auch Momente gibt, in denen die Frauen sich von ihren Männern abwenden wollen? „Ja, manchmal hasse ich ihn. Das habe ich ihm auch schon gesagt. Aber uns verbindet mehr, als uns trennt“, sagt Siebert. Und weiter: „Er ist meinen Kindern ein toller Vater. Jeder hat eine zweite Chance verdient.“

Auch Neumann sagt: „Das, was sie getan haben, war falsch. Aber sie sind keine schlechten Menschen. Mein Freund war in einer sehr schweren Zeit für mich da. Jetzt bin ich für ihn da.“ Der Gerichtsprozess hat noch nicht begonnen, die Frauen rechnen aber letztlich mit einer langjährigen Strafe für ihre Partner.

Die Selbsthilfegruppe soll andere Betroffene emotional unterstützen, aber auch über Rechte und Pflichten der Familien aufklären. „Wir wussten nichts am Anfang. Wir wurden ins Wasser geschmissen und mussten schwimmen lernen“, sagt Siebert. Denn Beratung und Hilfsstellen für Angehörige fehlen, so die Frauen. Neumann ergänzt: „Aber wir hatten wenigstens einander. Wir waren in der gleichen Situation. Andere haben vielleicht niemanden und müssen ganz allein da durch. Diesen Müttern, Vätern, Geschwistern oder Partnern wollen wir helfen.“

Die Gruppe trifft sich jeden zweiten Mittwoch im Monat, jeweils ab 19.30 Uhr, in den Räumen der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen (Kiss), Treppenstraße 4 in Kassel. Der erste Termin ist der 5. Juli.

Anmeldung und Kontakt über Kiss per Tel.: 05 61/81 64 42 22 oder gesundheitsamt@kassel.de