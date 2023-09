Mann aus Kassel arbeitet seit 50 Jahren bei der Deutschen Bahn

Von: Johannes Rützel

Diese Uhr kennt fast jeder: Horst Noll hat unter anderem dafür gesorgt, dass sie an Bahnhöfen in Nordhessen auch die richtige Uhrzeit anzeigt. Der 64-Jährige aus Kassel arbeitet seit 50 Jahren für die Deutsche Bahn. © Johannes Rützel

„Die 50 wollte ich vollmachen“ - Horst Noll fing mit 14 Jahren bei der Bahn an und feiert kurz vor seinem Ruhestand Berufsjubiläum.

Kassel – 50 Jahre beim gleichen Unternehmen: Was sich heute so anhört wie aus einer anderen Welt, das ist Horst Noll aus Kassel gelungen. Mit 14 Jahren begann er seine Ausbildung zum Elektroanlageninstallateur bei der Deutschen Bahn. Ausbildungsbeginn war am 3. September 1973, erinnert er sich. „Die Firmennamen und Chefs wechselten – heute arbeite ich für die DB Kommunikationstechnik.“ Die Firma hat ihren Sitz in der Kölnischen Straße in Kassel, hierher hat er an seinem letzten Arbeitstag zum Gespräch eingeladen, um seine bemerkenswerte Laufbahn Revue passieren zu lassen.

Aufgewachsen ist Horst Noll in Ronshausen, in der Nähe von Bebra. 1973 schloss er dort die Grund- und Hauptschule ab. Eigentlich wollte er Starkstromelektriker lernen, doch daraus wurde erst nach seiner ersten Ausbildung zum Elektroanlageninstallateur etwas, berichtet er. Energieanlagenelektroniker durfte er sich nach weiteren eineinhalb Jahren Ausbildung nennen.

Die Abschlussprüfung nahm die IHK Fulda in den Gummiwerken ab. „Da bekam ich als Zweitbester einen Buchpreis: Erlebnis Paznaun-Tal“, erzählt Horst Noll nicht ohne Stolz. Trotz des guten Abschlusses musste er umsatteln, denn Elektriker gab es damals viele, erzählt der 64-Jährige. Doch im Fernmeldedienst, da war eine Stelle frei: „Damals gab es noch das Telefon-Amt, mit Relais-Kontakten, richtige Klappertechnik.“ Die Technik war wartungsintensiv – und Horst Noll hatte Arbeit.

Wehrdienst nach Jahren im Beruf: in den 1970er Jahren ganz normal

Mit 19 Jahren wurde er zur Bundeswehr eingezogen – 15 Monate Grundwehrdienst standen an. Für die Zeit war er freigestellt. Seine Fähigkeiten waren bei der Armee gefragt: „Was ich da gemacht habe, da darf ich nichts zu sagen – meine Sicherheitsstufe ist zu hoch.“ Stationiert war er unter anderem in Ulmen in der Eifel, in Haiger-Burbach und in Rotenburg. In der Fernmeldetechnik gab es damals viel Neuland.“ Um sich das Wissen anzueignen, war die Beamtenlaufbahn das Mittel der Wahl. In drei Jahren vorbereitender Tätigkeit bildete sich Horst Noll weiter, 1982 wurde er verbeamtet.

Nach Kassel kam er der Liebe wegen: Bei einem Lehrgang der DLRG in Rotenburg lernte er seine spätere Verlobte kennen, die kam aus Kassel. Die Beziehung ging aber nach drei Jahren in die Brüche. Doch Kassel, der DLRG und der Deutschen Bahn blieb Horst Noll erhalten.

Unter der Woche Bahninfrastruktur - am Wochenende Rettungsschwimmer am Kasseler Buga-See

Als leidenschaftlicher Rettungsschwimmer ging es nach Feierabend an den Buga-See, am Wochenende schob er Wachdienste. Immer montags gab Horst Noll Schwimmkurse im Polizeibad in Niederzwehren. „Einem Mann habe ich kurz vor seinem 70. Geburtstag das Schwimmen beigebracht – der war vorher in mehreren Lehrgängen gescheitert“, erinnert sich der 64-Jährige. Auch bei einem Jungen bewies er pädagogisches Geschick: Der hatte schon mehrere Kurse mitgemacht, ohne Schwimmen zu lernen. Horst Noll beförderte ihn kurzerhand zum Hilfsschwimmlehrer, der den anderen Anfängern die Bewegungen vormachen sollte – und plötzlich schwamm er, erinnert sich sein Lehrer mit einem Lächeln.

1986 begann der Bau der ICE-Strecke, Horst Noll war dabei. Für einen Streckenabschnitt waren aber bei der Planung die Signalkabel vergessen worden, erzählt er. In einer Woche hatte er im ganzen Bundesgebiet das Material zusammentelefoniert und mit seinem Trupp an einem Samstag 21 Kilometer Lücke geschlossen. „Für 15 Meter musste ich eine Muffe benutzen, die ursprünglich nicht vorgesehen war“, berichtet er. Später arbeitete er bei der Entstörungsstelle am Kasseler Hauptbahnhof und kümmerte sich zuletzt um Brand- und Einbruchmeldeanlagen – aber auch Fahrgastinformationen und Ticketautomaten in ganz Nordhessen fielen in seinen Bereich.

Horst Noll ist seit 1996 verheiratet. Seine Frau lernte er wieder bei der DLRG kennen. Die beiden haben einen 27-jährigen Sohn, die Ehefrau brachte eine Tochter und einen Sohn mit in die Ehe. Am 8. September feiert er mit Kollegen und Weggefährten im Kasseler Kulturbahnhof seinen Ausstand. Am 31. Januar 2024 ist er dann offiziell raus – Resturlaub und Überstunden aus einem ganzen Erwerbsleben haben sich auf Monate summiert. Horst Noll will sich dann seiner Parzelle im Eisenbahn-Schrebergarten-Verein widmen. (Johannes Rützel)

