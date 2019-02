Unbekannter schlägt Mann mit Flasche nieder und raubt ihn aus

Kassel. In der Nacht zum Samstag wurde ein 28-jähriger Mann von einem Unbekannten mit einer Flasche niedergeschlagen und beraubt. Die Polizei sucht jetzt einen Zeugen, der dem Opfer half.

Der Vorfall ereignete sich mitten auf den Gleisen der Unteren Königsstraße. Da die Ermittler mittlerweile einen Tatverdacht hätten, so Polizeisprecher Matthias Mänz, könnte die Aussage dieses Augenzeugen von großer Bedeutung sein.

Laut Mänz war eine Streife in der besagten Nacht gegen 4.40 Uhr wegen einer Schlägerei in die Untere Königsstraße gerufen worden. Dort trafen die Beamten aber nur noch auf 28-Jährigen aus Kassel. Er musste mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Wie sich herausstellte, soll der Täter den 28-Jährigen bereits zuvor in einer Bar in der Unteren Königsstraße an einem Geldspielautomaten aufdringlich nach Geld gefragt und mit ihm in Streit geraten sein. Auch diesbezüglich suchen die Ermittler noch Zeugen. Als der 28-Jährige die Bar verließ, war er von dem Unbekannten mit der Falsche angegriffen worden.

Das Opfer kann sich vage an den Zeugen erinnern. Es soll sich bei dem Helfer um einen kräftigen, dunkelhäutigen Mann mit blauem T-Shirt gehandelt haben.

Hinweise: Tel. 05 61/9100