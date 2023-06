Mann raubt Handtasche an Haltestelle in Kassel

Zeugen gesucht

Einer 74-jährigen Frau ist am Mittwochvormittag gegen 10.20 Uhr an der Haltestelle „Ständeplatz“ die Handtasche geraubt worden.

Kassel - Der Täter habe sich der an der Haltestelle sitzenden Frau aus Kassel genährt und plötzlich nach ihrer auf dem Schoß liegenden Handtasche gegriffen, so Polizeisprecher Matthias Mänz. Zwar sei es der Frau noch gelungen, die Tasche einen Augenblick lang festzuhalten, mit einem heftigen Ruck entriss der Räuber ihr diese jedoch letztlich. Der Mann flüchtete dann mit der hellen Damenhandtasche in eine Seitenstraße rechtsseitig des Stadtmuseums und weiter in unbekannte Richtung.

Beschreibung: Der Täter ist etwa 25 bis 30 Jahre und 1,70 Meter groß, glattrasiert (kein Bart), Hakennase, schlanke Statur, dunklerer Teint, kurze und nach oben abstehende Haare, schwarzes T-Shirt, schwarze Hose. Hinweise: Tel. 0561/9100. (use)