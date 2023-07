Schüsse in Kassel: Hochzeitskorso durch die Innenstadt – Kokain sichergestellt

Von: Kathrin Meyer

Ein Mann hat in Kassel aus einem fahrenden Auto heraus geschossen. Im Fahrzeug wurden eine Gaspistole, leere Patronenhülsen und Drogen gefunden.

Kassel – Mehrere Anrufer haben sich am Freitagabend (14. Juli) gegen 19 Uhr bei der Polizei gemeldet, weil sie Schüsse aus einem fahrenden Auto wahrgenommen hatten. Die Schüsse sollten laut Polizei mehrfach im Bereich der Fünffensterstraße in der Innenstadt abgegeben worden sein. Die Fahndung mit mehreren Streifenwagen nach dem beschriebenen Auto führte dazu, dass der Wagen parkend am Auedamm entdeckt wurde.

Die Polizei konnte dort auch die Personen ausfindig machen, die zuvor mit dem Pkw unterwegs gewesen waren. Sie waren eigenen Angaben zufolge in einem Hochzeitskorso durch die Innenstadt gefahren. Bei der Person, die etwa fünf Mal mit der Waffe Schüsse abgefeuert haben soll, handelte es sich um einen 35-Jährigen aus Kassel.

Schüsse in Kassel: 35-Jährige aus Kassel hat keinen kleinen Waffenschein

Im Zuge der weiteren Ermittlungen seien eine Schreckschusswaffe sowie leere Patronenhülsen gefunden worden, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Zudem entdeckten die Polizisten in dem Auto auch mehrere Gramm Kokain und stellten dieses sicher. Der 35-Jährige hatte keinen kleinen Waffenschein, der zum Führen der Waffe in der Öffentlichkeit erforderlichen ist.

Das Schießen mit der Waffe ist außerhalb des eigenen Grundstücks oder von Schießstätten ohnehin verboten. Aus diesen Gründen muss sich der 35-Jährige nun wegen Verstößen gegen das Waffengesetz verantworten. Darüber hinaus ist wegen des Drogenfunds ein Verfahren wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln gegen ihn eingeleitet worden. (Kathrin Meyer)

