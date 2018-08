Mann schildert Angriff einer Gruppe vor Kasseler Orangerie - Zeugen gesucht

Kassel. Ein 24-Jähriger Mann gibt an, vor der Kasseler Orangerie von einer Gruppe angegriffen worden zu sein, er konnte allerdings keine konkreten Angaben machen.

Am Mittwochabend gegen 18.50 Uhr wurde die Polizei zur Gustav-Mahler-Treppe in Kassel gerufen: Ein stark mit Erde beschmutzter Mann war sichtlich aufgelöst und gab an, mehrere Personen hätten ihn zusammengeschlagen.

Der 24-Jährige stand währenddessen unter Alkoholeinfluss. Gegenüber den Beamten konnte er keine konkreten Angaben zum Vorfall mehr machen, Zeugen gab es ebenfalls nicht.

Sichtliche Verletzungen hatte der Mann nicht davongetragen. Allerdings trug er keine Oberbekleidung und war stark mit Erde beschmutzt. Er berichtete, etwa zehn Personen hätten ihn geschlagen und getreten. Einer von ihnen soll dunkelhäutig gewesen sein, ein schwarzes Basecap, eine schwarze Hose und ein braunes Oberteil getragen haben. Eine Personengruppe, die mit der Tat in Zusammenhang gebracht werden könnte, wurde nicht in der Umgebung des Tatorts gefunden.

Vorsorglich wurde das mutmaßliche Opfer ins Krankenhaus gebracht.

Ermittelt wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich unter 0561 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.