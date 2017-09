Mann schoss im Kulturbahnhof

Kassel. Ein 35-jähriger Mann aus dem Schwalm-Eder-Kreis sorgte am Samstagnachmittag für Aufsehen im Kasseler Kulturbahnhof, da er im Bereich des Gleises 7 eine Waffe abfeuerte.

Er konnte wenige Minuten später durch Beamte des Polizeireviers Mitte auf der Bahnhofssüdseite festgenommen werden. Dabei stellten sie eine Schreckschusspistole sicher. Der alkoholisierte Mann wurde am späten Nachmittag wieder auf freien Fuß gesetzt. Er muss sich nun wegen Verstößen gegen das Waffengesetz verantworten.

Der Vorfall im Bahnhof ereignete sich laut Polizeisprecher Torsten Werner gegen 14.30 Uhr. Sicherheitsbedienstete der Deutschen Bahn schalteten die Bundespolizei ein. Sowohl die Beamten der Bundespolizei als auch Kollegen des benachbarten Polizeireviers Mitte beteiligten sich an der Fahndung nach dem Täter.

Nahezu zeitgleich konnten die an der Fahndung beteiligten Streifen den 35-Jährigen an der Franz-Ulrich-Straße festnehmen. Dabei wurde bekannt, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest zeigte knapp zwei Promille an. Bislang ist nicht eindeutig geklärt, ob der Schütze einen oder mehrere Schüsse abgab.

Rubriklistenbild: © dpa-avis