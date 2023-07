Mann soll auf Nachbarn in Kassel geschossen haben

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Tatort an der Wolfhager Straße: Im Flur dieses Mehrparteienhauses soll der 33-Jährige mit einer Pistole auf seinen 55-jährigen Nachbarn geschossen haben. © Ulrike PFLÜGER-SCHERB

Ein 33-jähriger Mann soll in der Nacht zum Mittwoch gegen 1.30 Uhr auf seinen 55-jährigen Nachbarn in Rothenditmold geschossen haben. Die Auseinandersetzung zwischen den beiden Bewohnern fand in einem Mehrparteienhaus an der Wolfhager Straße im Ortskern von Rothenditmold statt.

Kassel - Nach Angaben von Polizeisprecherin Ulrike Schaake waren die beiden Nachbarn offenbar im Flur des Hauses in Streit geraten. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung soll der 33-Jährige mit einer Pistole auf den 55-Jährigen geschossen haben. Bei Eintreffen der Streifen habe der 55-Jährige, der eine Schussverletzung am Oberkörper erlitten hatte, das Haus noch selbstständig verlassen können. Rettungskräfte brachten den Mann zur Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht für den 55-Jährigen nach Einschätzung der behandelnden Ärzte nicht.

Den tatverdächtigen 33-Jährigen hätten die Beamten noch im Haus festnehmen. Die Pistole, das mutmaßliche Tatwerkzeug, sei in seiner Wohnung gefunden und sichergestellt worden.

Der festgenommene Tatverdächtige befindet sich aktuell im Polizeigewahrsam. Derzeit wird eine Vorführung vor den Haftrichter geprüft. Da der Verdacht besteht, dass er unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand, wurde bei ihm eine Blutprobe entnommen.

Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Tötungsdelikts werden beim Kommissariat 11 der Kripo geführt. Der genaue Ablauf und die Hintergründe der Tat seien noch ungeklärt und nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen, so die Polizeisprecherin.

Am Mittwochvormittag untersuchten Ermittler des K11 und der Spurensicherung den Tatort in dem Haus, in dem neuen Parteien wohnen.

Eine Frau, die in einem anderen Hinterhaus der Wolfhager Straße lebt, berichtete, dass es in dem Haus schon öfter zu Streitigkeiten gekommen sei. Allerdings seien die meisten Bewohner ruhig. Dort lebten fast nur Männer, sagt die Anwohnerin. Angst habe sie nicht, sagt die Frau. „Ich lasse mir nichts gefallen. Wenn mir einer komisch kommt, dann kontere ich richtig zurück.“ Von der Auseinandersetzung in der Nacht zum Mittwoch und dem Polizeieinsatz habe sie allerdings nichts mitbekommen. (use)