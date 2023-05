Mann stiehlt Geld aus Bus in Kassel und flüchtet

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Die Polizei hat einen 23-Jährigen festgenommen, der Wechselgeld aus einem Bus gestohlen haben soll. © PR

Schnell festgenommen werden konnte am Donnerstagmorgen ein 23-Jähriger aus Kassel nach einem Diebstahl von Wechselgeld aus einem Bus.

Kassel - Der junge Mann hatte um 6.30 Uhr den Nothahn an dem an der Haltestelle Rasenallee abgestellten Bus betätigt und sich so Zutritt zum Innenraum verschafft, teilt Polizeisprecherin Ulrike Schaake mit. Während er sich gerade am Wechselgeldautomaten bedient habe, kehrte der Busfahrer von einer Toilettenpause zurück und erwischte den Dieb. Nachdem er den Täter angesprochen hatte, sei dieser sofort mit erbeutetem Münzgeld geflüchtet.

Der Busfahrer alarmierte die Polizei und gab eine Beschreibung des Diebes durch, dessen Spur sich an der Haltestelle Ahnatalstraße verlor. Dort war der Täter in einen anderen Linienbus eingestiegen, was ihm bei der weiteren Flucht zum Verhängnis wurde: Eine Streife konnte den in Harleshausen abgefahrenen Bus bei der Fahndung am Stern lokalisieren und den 23-Jährigen, der darin saß, festnehmen.

Bei einer Durchsuchung des hinreichend polizeibekannten Tatverdächtigen hätten die Beamten das gestohlene Wechselgeld gefunden. Der Mann wurde nach den polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen. Er muss sich wegen des Diebstahls verantworten. (use)