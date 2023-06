Betrunkener Mann tritt nach 5-jährigem Kind im Bahnhof Wilhelmshöhe

Von: Kathrin Meyer

Der betrunkene Mann hatte nach dem Kopf des Mädchens getreten. (Symbolbild) © Carsten Rehder / dpa

Ein fünfjähriges Kind ist am Freitagabend beinahe Opfer eines Gewaltdeliktes im Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe geworden.

Laut ersten Zeugenaussagen soll ein offensichtlich betrunkener Mann versucht haben, ein das Mädchen zu treten. Der Vater des Kindes gab an, dass er mit seiner Tochter gegen 22.20 Uhr in der Warteschlange des DB Info-Pointes wartete, bis sich plötzlich der 44-jährige Mann aus Edermünde ihnen näherte und grundlos in Richtung des Kopfes des Kindes trat.

Glücklicherweise verfehlte der Tritt das Kind, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Eine Streife der Bundespolizei nahm den polizeibekannten Mann vor Ort fest. Eine Alkoholkontrolle ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. (Kathrin Meyer)

