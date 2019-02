Falsche Fünfziger: Mann wollte in Kassel mit Falschgeld zahlen

Zeugen gesucht

+ © Fabian Sommer/dpa Mit gefälschten 50-Euro-Scheinen versuchte ein Mann in Kassel zu bezahlen. © Fabian Sommer/dpa

Mit falschen 50-Euro-Scheinen hat ein unbekannter Mann am Montag in mindestens drei Fällen in Kassel bezahlt. In einem Fall erkannte der Verkäufer die Blüte und lehnte das Geschäft ab.